Renfe pone en marcha obras de mejora en la estación de El Berrón con un presupuesto de 1,5 millones de euros
La actuación afecta a andenes, marquesinas, el edificio de viajeros y diversas instalaciones de servicio
Renfe tiene previsto iniciar este lunes, 15 de junio, las obras para mejorar la accesibilidad en la estación de El Berrón. La actuación supondrá una inversión de 1,57 millones de euros e incluirá mejoras en andenes, marquesinas, edificio de viajeros e instalaciones.
Los trabajos se desarrollarán en varias fases con el objetivo de minimizar las molestias a los usuarios de las líneas C-5 (Gijón-Laviana) y C-6 (Oviedo-Infiesto). Según explica la compañía ferroviaria, las actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de las normativas y recomendaciones de accesibilidad vigentes, mejorar la experiencia de los usuarios y adaptar las instalaciones para personas con movilidad reducida.
Aseos
Las obras en el complejo ferroviario de El Berrón abarcarán todos los elementos existentes de la estación. Entre las actuaciones previstas figura la construcción de un nuevo aseo para personas con movilidad reducida, una sala de espera y un nuevo espacio de atención al cliente.
En los andenes y marquesinas se acometerá la rehabilitación de las estructuras existentes y la instalación de nueva iluminación. En los accesos se construirán nuevas rampas con barandillas y pavimentación accesible, se mejorará la iluminación de los caminos entre andenes y se ejecutarán nuevas escaleras en el acceso al edificio de viajeros.
Por su parte, en el edificio de viajeros se renovarán los acabados del vestíbulo, los aseos y los cuartos anexos. Además, se habilitará un nuevo aseo adaptado, una sala de espera y un edículo de atención al cliente.
Iluminación
Las actuaciones también incluyen la modernización de los sistemas de electricidad e iluminación LED, mejoras en la red de saneamiento y fontanería y la implantación de sistemas de protección contra incendios.
Según destaca Renfe, esta actuación forma parte del Plan de Cercanías de Asturias y permitirá mejorar la accesibilidad y la calidad del servicio en una de las estaciones que prestan servicio a las líneas C-5 y C-6 de la red asturiana.
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