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Siero da luz verde en La Carrera a la tercera planta de baterías del concejo

La Junta de Gobierno aprobará este viernes la licencia para la instalación de almacenamiento energético y la adjudicación de la nueva glorieta de El Berrón

La zona en la que están previstos los parques de baterías de Argüelles.

La zona en la que están previstos los parques de baterías de Argüelles.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Pola de Siero

La Junta de Gobierno de Siero tiene previsto aprobar este viernes la licencia de construcción de una planta de almacenamiento energético mediante baterías en La Carrera. Se trata de la tercera instalación de estas características para el concejo, ya que hace apenas una semana este mismo órgano municipal dio luz verde a las dos primeras, ambas ubicadas en Argüelles. El nuevo proyecto está promovido por Indus Power y cuenta con una potencia prevista de doce megavatios.

Las dos autorizaciones otorgadas el pasado viernes correspondieron a sistemas de almacenamiento de nueve y doce megavatios, respectivamente, que suman una inversión cercana a los 15 millones de euros. Según explicó entonces el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", al igual que sucede con el de La Carrera, ambos expedientes han completado toda la tramitación exigida, incluidas las autorizaciones ambientales y de Industria, y se ajustan a los criterios recogidos en las directrices autonómicas para este tipo de equipamientos.

Cruce

La Junta de Gobierno también dará hoy el visto bueno definitivo a la adjudicación de las obras de la futura glorieta de El Berrón, una de las actuaciones viarias más relevantes impulsadas por el Ayuntamiento en este mandato. La mesa de contratación ya propuso adjudicar los trabajos a la empresa Arposa 60 SL por 573.738,91 euros (más IVA), por lo que el acuerdo permitirá culminar la tramitación administrativa previa al inicio de las obras. La actuación sustituirá el actual cruce semafórico entre la N-634 y la AS-376 por una rotonda diseñada para mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación. El proyecto persigue reducir los puntos de conflicto, moderar la velocidad de acceso a la intersección y facilitar los movimientos entre ambas carreteras, recuperando además conexiones que actualmente obligan a realizar recorridos alternativos.

Trespando

Otro de los asuntos destacados será la aprobación de los pliegos para contratar la primera fase del saneamiento de Trespando, un paso necesario para avanzar en una infraestructura largamente demandada por los vecinos de la parroquia.

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El orden del día incluye asimismo varios expedientes urbanísticos, entre ellos la modificación del proyecto para construir 72 viviendas en la avenida del Castro de Lugones, así como la licencia para un edificio de 13 viviendas en la confluencia de las calles Ángel Émbil y Les Comadres, en La Pola.

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