Temporada de piscinas exteriores en Siero, que tendrán este año elevadores para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Siero ha invertido 7.000 euros para poner a punto las tres piscinas exteriores del concejo, situadas en la Pola, Lugones y Lieres, con vistas a la apertura de las mismas, que será el próximo lunes 15 de junio. Los tres equipamientos estarán abiertos al público hasta el 8 de septiembre, para aprovechar al máximo los días de calor y buen tiempo hasta el comienzo del siguiente curso escolar.

Una de las principales novedades es la instalación de elevadores para personas con movilidad reducida, para facilitarles el baño. El verano pasado ya se probó con uno en la piscina de la Pola, con lo que ahora desde el gobierno local han decidido ampliar ese equipamiento también a los espacios de Lugones y Lieres.

Las piscinas de Pola de Siero y Lugones abrirán de lunes a domingo, de 12.30 a 20.00 horas, mientras que el horario en la de Lieres será de 13.00 a 20.00 horas.

Los accesos para los abonados del Patronato Municipal de Deportes de Siero serán gratuitos, mientras que el precio de la entrada general irá de 2,20 a 3,80 euros en función de si se es infantil o adulto. Se ofertarán bonos de 20 accesos a 66 euros para adultos. Tendrán un costo de 33 para menores de 14 años y mayores de 65.

Depuración

Por otro lado, Chus Abad indicó que en los últimos días se han ejecutado arreglos de albañilería, reparación de sistemas de depuración, reposición de rejillas de plástico, así como la revisión de todos los equipamientos.

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En la presentación de la nueva temporada de piscinas exteriores de Siero estuvieron también el alcalde, Ángel García, “Cepi”, así como Virginio Ramírez, director del Patronato de Deportes Municipal. El regidor socialista también avanzó que la Junta de Gobierno aprobó este viernes una inversión de 90.000 euros para la depuración de las piscina exteriores, que se ejecutará tras el verano.