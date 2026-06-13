Descendientes de "El Vixilu", constructor del Ayuntamiento de Siero, se reúnen en la presentación de su biografía: "Fue un hombre muy tenaz"

Francisco Cabeza Vigil, conocido como “El Vixilu” y nacido en 1835 en Valdesoto, empezó como carretero en la mina y terminó como industrial en este mismo sector. También dedicó su vida a otros oficios como la carpintería y a ser maestro de obras, lo que hoy se conoce como constructor o promotor. Y ahí se encuentra uno de sus mayores legados, levantando primero la Casona de los Faes de Leceñes, y después el edificio del Ayuntamiento de Siero. “Fue un hombre que colaboró y contribuyó al desarrollo económico y social de Siero. Pediríamos al Ayuntamiento un reconocimiento institucional o alguna fórmula para conocer su relevancia”, indicó su bisnieto, Avelino Cabeza, en la presentación este sábado del libro “Francisco Cabeza Vigil “El Vixilu”. El hombre de los mil oficios”.

Esta biografía ha visto la luz fruto del trabajo de investigación de su bisnieto, principalmente a través de la recopilación de información contenida en 700 cartas, correspondencia intercambiada durante 40 años entre “El Vixilu” y sus hijos, entre 1877 y 1915. “Cuando empecé a documentarme para reconstruir el árbol genealógico familiar no pensé que daría para un libro y tener este recuerdo con el que cuento ahora”, reconoció Cabeza.

Actp de presentación del libro en el Palacio de Marqués de Santa Cruz en Pola de Siero. / P. A.

La puesta de largo de este trabajo reunió a cerca de 70 familiares, desde bisnietos hasta pentanietos (la sexta generación de descendientes). Incluso estuvieron algunos familiares procedentes de Montevideo (Uruguay) y Miami (Estados Unidos). “Mis abuelos cruzaron el Atlántico hace 120 años, mi madre tenía solo cinco años. Me pareció una idea estupenda cuando me lo planteó Avelino este encuentro”, señaló Daniel Llaneri, otro bisnieto de “El Vixilu”, residente actualmente en Uruguay. “Mis abuelos y mi madre mantuvieron y nos transmitieron la cultura española, como muchos de esos 350.000 asturianos que emigraron a América a finales del siglo XIX y principios del XX”, resaltó.

Desde Estados Unidos se acercó Ena María Barcia-Aguerreber, tataranieta de Francisco Cabeza Vigil. “Mi abuelo emigró a La Habana (Cuba) en 1930 y después mandó a mi madre a Estados Unidos por el régimen de Fidel Castro”, resume sobre su vida. “He venido cinco o seis veces a Asturias y me encanta. He hablado mucho con Avelino este tiempo para recabar fotos e información de nuestra familia”, enfatizó.

Foto de familia de los descendientes de "El Vixilu" ante el Ayuntamiento de Siero. / P. A.

“El Vixilu” nació en Leceñes y creció en La Rotella, ambos núcleos de la parroquia de Valdesoto. Tuvo ocho hijos. Y durante su vida manifestó “una inagotable capacidad de iniciativa”, como resaltó su biznieto Avelino Cabeza, que recordó también otros proyectos en los que contribuyó en Asturias, como la construcción de estaciones de ferrocarril, residencias privadas “o la oportunidad de desarrollo que vio con construcciones junto al Santuario de Covadonga”.

“Este libro hay sido uno de mis proyectos más ilusionantes y que más trabajo me costó”, detalló Cabeza, que estuvo también acompañado en la presentación por la periodista Susana Machargo, que escribió además el epílogo del libro. Y Menchu Cabeza, otra biznieta, que representó a los descendientes asturianos con su intervención. “El esfuerzo, trabajo y dedicación de nuestro bisabuelo dejó una huella que ha perdurado en el tiempo. Aunque muchos no tuvimos la oportunidad de conocerlo, su legado sigue vivo en nuestra familia, historia y valores que hemos heredado de él”.

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Los descendientes, durante el acto de presentación del libro. / P. A.

Avelino Cabeza también resaltó sobre Francisco Cabeza Vigil “El Vixilu” que fue “un hombre muy tenaz y riguroso”. También ahondó en su “fuerte carácter”. Y desveló que, esas cartas que le sirvieron como fondo de documentación, también reflejaron algunas discrepancias. “Estaba muy preocupado por sus hijos, y de un modo autoritario tal vez. Lo que provocó que hubiese tensiones, discrepancias litigiosas y discusiones transatlánticas, pero no provocaron que el clan se dispersase del todo”, destacó Cabeza.