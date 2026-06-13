Los fieles honran a San Antonio en Pola de Siero con la tradicional misa en la calle: "Es una tradición y un sentimiento"

Las hermanas Luisa y Aurora Fonseca nunca se pierden un ritual que para ellas significa “un recuerdo de nuestra infancia”. En primera fila siguen la celebración de la misa tradicional de las fiestas de la calle San Antonio. “Somos de aquí, de la calle, de toda la vida, nunca lo perdemos”, destacan. A su lado, también sigue la celebración, en un día muy caluroso, Mari Paz García, con su nieta Daniela López. “Nací aquí, es una tradición y un sentimiento, que ahora transmito a mi nieta”, subraya.

El párroco de la Pola, Fermín Riaño, ofició ante medio centenar de fieles la misa, junto a la figura del santo que da nombre a la calle y a estas fiestas “que abren el verano en la Pola”, como destacó Riaño. “Un año más estamos celebrando al patrono San Antonio, sigue aquí entre nosotros en la calle, le hemos tratado bien”, apuntó.

La misa, asentada recientemente en la mañana del sábado, forma parte de unas celebraciones con 56 años de vida, y que se pusieron en marcha este viernes en Pola de Siero, con la traca inicial. El buen tiempo de este sábado, también previsto para la noche, hace presagiar a los organizadores un “llenazo”, ante la segunda gran verbena con la actuación de Dj Pika.

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Este sábado por la tarde el programa incluyó juegos infantiles y concurso de pinturas. Y para el cierre del domingo “Los Ñerbatos” amenizarán la sesión vermú.