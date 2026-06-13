La inversión privada en distintos proyectos en Siero alcanza los 110 millones de euros: "Gracias a todos los que apuestan por el municipio"

Los proyectos de promotores privados actualmente en marcha o a punto de iniciarse en Siero alcanzan un monto global de inversiones que asciende a casi 110 millones de euros. Esta cantidad no incluye las sumas derivadas de las actuaciones en vivienda en cualquiera de sus tipologías, precisó este sábado el alcalde, Ángel García, "Cepi", que hizo balance sobre la apuesta que distintas empresas están realizando en este momento por un territorio que se cuenta entre los de mayor pujanza de Asturias.

García apuntó además que la inversión pública movilizada en este concreto momento en planes que se acometen con recursos municipales está cercana a los 23 millones de euros. De este modo, entre la iniciativa privada y la pública, en Siero están en marcha actuaciones por valor de 133 millones de euros.

"Estamos hablando de una inversión muy importante, que genera actividad económica, empleo, oportunidades y también recursos para el Ayuntamiento". En total, la recaudación prevista por parte del Ayuntamiento en impuestos y tasas por todas estas actuaciones "supera los 2.800.000 euros, lo que es una muy buena noticia. La previsión es que en próximas fechas entren nuevos proyectos que vayan sumándose a los que tenemos ahora", apuntó el regidor.

Entre los proyectos privados de mayor envergadura está el futuro súper de Mercadona en Lugones, que costará 10.000.000 euros, el centro de escalada Sputnik, que supone una inversión de 4.600.000, los tres parques de baterías que se instalarán en Argüelles, cuya inversión asciende a 16.947.921 euros o la iniciativa de Finanzauto, que supondrá 7.325.439 euros. No obstante, dos destacan por encima del resto: se trata del plan de la multinacional de los híper Costco para instalarse en Bobes, con una dotación de ejecución por encima de los 40 millones de euros, y la Ciudad Deportiva Real Oviedo, con una inversión de 13.457.946 euros.

Polígono de Bobes

Otras iniciativas privadas, la mayoría para el polígono de Bobes, cuentan también con presupuestos importantes. Se trata, por ejemplo, de los proyectos de Bexie Bobes, que se pondrá en marcha con una inversión de 7 millones, de EDP Bobes, con una de 7,5, o de Electroastur, que invierte un millón para asentarse en el polígono. Desguaces Oviedo realiza un desembolso menos, pero también significativo, de 383.638 euros. Hay asimismo prevista una nueva nave de soporte logístico en esta misma área empresarial, en cuya ejecución se realizará un desembolso de de 455.373 euros.

García quiso mostrar su agradecimiento a "todas las personas y empresas que apuestan por Siero, que invierten en nuestro territorio y que contribuyen al desarrollo económico del concejo". Además, añadió que "queremos ofrecer, como siempre, toda la ayuda y colaboración que sea necesaria para que estas iniciativas salgan adelante con éxito".

Noticias relacionadas

El regidor hizo este sábado balance de todas estas actuaciones durante una comparecencia en Lugones en la que estuvo acompañado de los concejales Sonia Lago y Jesús Abad.