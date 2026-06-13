Siero cuestiona la viabilidad de mantener abierto el polideportivo de Carbayín: "Tiene ocho usuarios de media diarios"
"Intentaremos compaginar la realidad con los deseos de los vecinos", señala Ángel García, “Cepi”
Más de un centenar de vecinos de Carbayín Alto se manifestaron para denunciar el abandono de su polideportivo y el cierre de la instalación durante los meses de julio y agosto. El alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, respondió este viernes a la queja ciudadana explicando que el equipamiento tiene muy bajo número de usuarios.
“En Carbayín se hizo una instalación deportiva hace muchos años. Ahora mismo está sobredimensionada y tiene un alto coste mantenerla abierta. Lo que no podemos es mantener instalaciones deportivas de esa envergadura en todos los núcleos de población de Siero, porque es totalmente inviable”, manifestó el regidor socialista.
El Alcalde, que presentó este viernes la temporada de verano de piscinas exteriores del concejo, también incidió en el esfuerzo que supone mantener las tres existentes, en Lugones, la Pola y Lieres. “Son muchas para el concejo, y seguro que algún vecino podría decir también que paga impuestos y no tiene piscina”, señaló, antes de referirse de nuevo a la situación de Carbayín Alto, donde indicó que, no obstante, se intentará encontrar una solución: “Intentaremos ver cómo compaginar la realidad con los deseos”.
"Más eficientes"
La parroquia de Santiago de Arenas (Carbayín Alto), según los últimos datos del padrón facilitados por el Ayuntamiento de Siero, cuenta con 1.173 habitantes. Mientras que la de la Santa Marta (Carbayín Bajo) suma 791. Entre ambas rozan los 2.000 habitantes. Unas cifras que no considera el alcalde de Siero acordes con la demanda para rentabilizar esta instalación deportiva, inaugurada en 1991.
“Tiene ocho usuarios de media diarios. ¿Eso es sostenible? ¿Podemos decir a la sociedad que vamos a mantener servicios públicos como es este, que no estamos hablando de tener un médico o un profesor? Si somos serios debemos tener el objetivo de ser más rigurosos y más eficientes”, manifestó.
Los vecinos también han denunciado el deterioro del polideportivo, con goteras, y en el que se debe intervenir en la cubierta, también en la pista de parquet, con adoquines sueltos, o en los vestuarios y máquinas del gimnasio. Aunque no detalló ninguna cifra sobre el coste para reacondicionar la instalación, el Alcalde sí hizo algunos cálculos que sitúan entre medio millón y un millón de euros la intervención para rehabilitar la pista y la cubierta.
El regidor también señaló que en Carbayín Alto hay un polideportivo, un centro de mayores y una biblioteca, todo esto de ámbito municipal, que se suman al gimnasio, centro social y biblioteca de Carbayín Bajo. “En apenas dos kilómetros hay todo esto, si sumamos cuánto cuesta todo y utilizamos la cabeza, pues no es realista”, detalló.
No obstante, indicó que se intentará “buscar una solución intermedia” para que pueda seguir funcionando el polideportivo de Carbayín Alto: “Algo se nos ocurrirá y veremos de qué manera vamos compaginando la situación que tenemos con el interés de los vecinos”.
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