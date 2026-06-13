Siero prevé que Costco solicite en breve la licencia para construir su gran híper en el polígono de Bobes
"Ya nos hemos reunido para ver cómo está siendo el desarrollo del proyecto", destaca el Alcalde
Lucía Rodríguez
El proyecto de construcción del futuro híper de Costco en el polígono de Bobes estará listo en breve, prevé el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", que calcula que la multinacional solicitará ya pronto la licencia de obra. La compañía tendrá que abonar entre 700.000 y 800.000 euros en concepto de tasas e impuestos por el desarrollo de la iniciativa, según la estimación municipal.
Así lo aseguró este sábado el regidor, que informó de que ya se han mantenido encuentros con los responsables del proyecto, que ha recibido la declaración de estratégico por parte del Principado, un paso imprescindible para que pueda desarrollarse. No obstante, la Unión de Comerciantes de Asturias ha recurrido dicha declaración.
"Ya nos hemos reunido para ver cómo está siendo la redacción del proyecto, que nos presentarán en próximas fechas", dijo el Alcalde.
Aparcamiento y estación de servicio
El edificio se ubicará sobre una parcela con una extensión total de 54.586 metros cuadrados, de los que 15.680 metros cuadrados, en su mayor parte dedicados a tienda, estarán destinados a superficie comercial. Además, según lo que se conoce del plan para el futuro centro, habrá espacio para un aparcamiento exterior con capacidad para más de 800 plazas y una estación de servicio con al menos 16 surtidores.
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Feli Fuego, profesora de Religión en la Pola, se jubila después de 41 años dando clases: “Me voy con pena de no empezar el próximo curso, el colegio es como mi casa”
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- Los pensionistas de Valdesoto homenajean en su comida anual a los socios que cumplen ochenta años de edad en este 2026
- Rebobina, el festival de tardeo musical y de ocio que estrena Lugones con sonidos de los 80 y 90, paellada y hasta la presencia del popular locutor Fernandisco
- Siero da luz verde en La Carrera a la tercera planta de baterías del concejo
- La renovación urbanística del casco antiguo de la Pola avanza de la mano del turismo: los primeros diez apartamentos de la calle San Antonio, a punto de abrir
- Siero contratará en julio el depósito que garantizará el agua a la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga