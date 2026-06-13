Siero prevé que Costco solicite en breve la licencia para construir su gran híper en el polígono de Bobes

El proyecto de construcción del futuro híper de Costco en el polígono de Bobes estará listo en breve, prevé el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", que calcula que la multinacional solicitará ya pronto la licencia de obra. La compañía tendrá que abonar entre 700.000 y 800.000 euros en concepto de tasas e impuestos por el desarrollo de la iniciativa, según la estimación municipal.

Así lo aseguró este sábado el regidor, que informó de que ya se han mantenido encuentros con los responsables del proyecto, que ha recibido la declaración de estratégico por parte del Principado, un paso imprescindible para que pueda desarrollarse. No obstante, la Unión de Comerciantes de Asturias ha recurrido dicha declaración.

"Ya nos hemos reunido para ver cómo está siendo la redacción del proyecto, que nos presentarán en próximas fechas", dijo el Alcalde.

Aparcamiento y estación de servicio

El edificio se ubicará sobre una parcela con una extensión total de 54.586 metros cuadrados, de los que 15.680 metros cuadrados, en su mayor parte dedicados a tienda, estarán destinados a superficie comercial. Además, según lo que se conoce del plan para el futuro centro, habrá espacio para un aparcamiento exterior con capacidad para más de 800 plazas y una estación de servicio con al menos 16 surtidores.