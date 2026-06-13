Los vecinos de Lieres, fieles a la procesión de San Antonio: "Debemos esforzarnos por un mundo más justo y humano"

Decenas de vecinos de Lieres, en Siero, se dieron cita este sábado en el entorno de la Iglesia Parroquial de Santa María para celebrar el día grande de sus fiestas de San Antonio. El eje principal de la cita de este año estuvo en la subasta benéfica del tradicional ramu, cuya recaudación irá íntegramente destinada al "Proyecto San Antonio 2026: Refuerzo pedagógico integral para la niñez y familias en el barrio de San Judas en Managua (Nicaragua)", que la parroquia lleva a cabo desde hace tres años a través de Manos Unidas.

La puja dio comienzo alrededor de las 19.30 de la tarde con más de una treintena de roscos dulces y cerca de 100 lotes de diferentes productos entre los que se podían encontrar desde juguetes hasta elaboraciones típicas de la gastronomía asturiana. Las primeras en llevarse uno de estos paquetes fueron las hermanas Belarmina y Mari Nieves Montes, de Feleches (Siero), que ofrecieron la nada desdeñable cantidad de 50 euros por uno de los roscos, una botella de vino blanco y una caja de bombones. "Lo vamos a disfrutar ahora mismo", bromearon.

Belarmina y Mari Nieves Montes, con uno de los lotes de la subasta. / L. R.

La cantidad total recaudada se conocerá dentro de unos días, dado que a lo conseguido a través de la subasta "hay que sumarle también los donativos que la gente hace a través de la parroquia", explicó Isidro Fal, presidente de la Cofradía de San Antonio de la localidad.

Colaborando con la educación de los niños de Nicaragua

La iniciativa que lleva a cabo Manos Unidas, y en la que colabora activamente la parroquia sierense, se desarrolla bajo el lema "Esperanza para Jóvenes y Niñez Nicaragüenses". Su principal objetivo, como indicó el presidente de la cofradía es "promover el desarrollo comunitario, a través de una educación de calidad dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica".

En total, el proyecto beneficia de forma directa a un total de 271 personas identificadas en el Barrio San Judas de Managua (Nicaragua), de las que 189 son mujeres y 82 hombres.

"Los factores que más afectan a esta comunidad son el desempleo, trabajos precarios, que, a su vez, generan poco o nulo acceso a los productos de la cesta de la compra básica y estimula el trabajo infantil", detalló Marta Fano, delegada de Manos Unidas en Asturias. A estas variables, se les une también un alto índice de analfabetismo de los cabezas de familia, violencia doméstica, jóvenes en grupos de delincuentes, así como alcoholismo y drogadicción.

Por ello, el programa acompaña de forma integral a los estudiantes de diversos grados educación Infantil, Primaria y Secundaria, reforzando tanto sus conocimientos y habilidades, como valores éticos y sociales.

Antes de realizar la subasta del ramu, tuvo lugar la misa y la procesión, en la que la imagen de San Antonio recorrió el trayecto que rodea la iglesia parroquial, acompañado por El Corriellu La Pandorga.

Abogando por la generosidad

A las seis de la tarde, aproximadamente, dio comienzo la Eucaristía, oficiada por el párroco de Lieres, Roberto Mata. Durante la homilía, el sacerdote definió la figura de San Antonio como "predicador insigne y un transmisor de las necesidades de los más desfavorecidos". En un mundo donde los intereses económicos son los que priman, "debemos esforzarnos por hacerlo mucho más justo, más humano, donde no haya tantas diferencias entre ricos y pobres".

El sacerdote Roberto Mata, en un momento de la Eucaristía. / L. R.

"Las cosas materiales se desvanecen, pero la generosidad y el amor no pasan de moda", apuntó, animando a la gente a ser solidaria, "cada uno dentro de sus posibilidades y capacidades", para que todo sea mucho más efectivo y "vaya directamente allí a donde hace falta". En este caso, y refiriéndose a la población de Nicaragua, reconoció que "no erradicaremos el hambre ni la pobreza, pero van a saber que no están solos".

Noticias relacionadas

Tras la procesión y momentos antes de la subasta del ramu, los asistentes disfrutaron de una muestra de cantares a cargo de El Corriellu La Pandorga y de bailes regionales interpretados por el grupo folclórico Los Yerbatos, de Bimenes. También se celebró el tradicional Concurso de Tortillas y juegos infantiles.