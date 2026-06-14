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Argüelles, capital del folclore en la fiesta del 48.º aniversario de la Asociación El Piñote: "Es ideal para la convivencia de culturas"

Un grupo de Cáceres y otro de Cantabria participan como invitados en el inicio de la cita, que continúa este domingo con la muestra infantil regional

EN IMÁGENES: Festival Folclórico en Argüelles

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EN IMÁGENES: Festival Folklórico en Argüelles / P. A.

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Argüelles (Siero)

Desde Cantabria llegó una expedición a la localidad sierense de Argüelles, con cerca de 30 integrantes, para ofrecer un folclore muy variado: bailaron piezas como “Pingazu”, “Arcos floridos” o el “Pericote de Tresviso”. El grupo de Coros y danzas Virgen de las Lindes del Carmen, de Suances, fue uno de los invitados a los actos del 48.º aniversario de la Asociación Folclórico El Piñote de Argüelles. “Lo más bonito es que es una jornada ideal para la convivencia de las culturas. Mostramos nuestro folclore, vemos el de otros sitios. Y ahora venimos nosotros, y otras veces nos devolverán la visita”, destacaron desde el colectivo visitante.

Argüelles, en una carpa instalada junto a la iglesia, volvió a convertirse un año en epicentro del folclore. Este año, por parte local le tocó actuar a la Banda de Gaitas "El Piñote". En esta primera entrega intepretaron los temas “Brañes”, “La Polesina” y “Asturias de mi querer”. “Es una oportunidad única para juntar culturas y que aprendamos de otros sitios de España”, comentó Rebeca López, integrante de la banda sierense.

La otra banda participante fue el Grupo Folklórico Aliso-Aliseda, de Cáceres, que completó el interesante cartel del 22.º Festival Folklórico que se celebra en Argüelles.

Muestra infantil para este domingo y teatro

Para este domingo en plan festivo incluye desde las 11.30 horas juegos tradicionales a cargo del grupo 6 Conceyos, y a las 12.30 horas la tercera entrega del Festival Folklórico Infantil, con el Grupo Infantil Coros y Danzas “Jovellanos” de Gijón, la Agrupación de danzas infantil y juvenil “Virgen de las Nieves” de Tanos (Cantabria) y la Asociación Folklórica “El Piñote”.

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El cierre de las jornadas llegará con una actuación del Grupo de Teatro Carbayín a las 16.30 horas, justo después de un encuentro de convivencia en la comida.

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