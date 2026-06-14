Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados

La cuenta atrás para el inicio de las obras de la futura ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga (Siero) ya está en marcha. El Grupo Pachuca, propietario del club azul, ha solicitado al Ayuntamiento de Siero las licencias necesarias para desarrollar el proyecto y la correspondiente al movimiento de tierras se encuentra ya en la recta final de su tramitación, pendiente únicamente de completar unas gestiones en el Registro de la Propiedad.

De forma paralela, también avanzan los proyectos vinculados a las grandes infraestructuras que permitirán el funcionamiento del complejo. El abastecimiento de agua, el saneamiento y la electrificación se encuentran ya encaminados, lo que acerca cada vez más el inicio efectivo de una actuación que supondrá una de las mayores inversiones deportivas previstas en Asturias en los próximos años.

La licencia para el movimiento de tierras es actualmente la más avanzada de las solicitadas por el club presidido por Martín Peláez. Una vez completados los trámites registrales pendientes, el Ayuntamiento podrá culminar el procedimiento administrativo y autorizar los primeros trabajos sobre el terreno. Será el momento en el que las máquinas entren en la parcela y el proyecto pase definitivamente de los despachos a la realidad.

Los terrenos de La Belga / A. S.

La segunda licencia solicitada corresponde a las edificaciones previstas dentro de la ciudad deportiva. En este caso, la autorización municipal permanece pendiente del informe preceptivo del Ministerio de Defensa, debido a la proximidad de los terrenos al acuartelamiento de Cabo Noval. Ese documento resulta imprescindible para poder autorizar la construcción de los inmuebles incluidos en la primera fase.

Infraestructuras

Mientras avanzan las licencias, también lo hacen las actuaciones destinadas a garantizar los servicios básicos del complejo. El reparto de responsabilidades está definido: el Ayuntamiento de Siero asumirá las obras de abastecimiento y saneamiento, mientras que el Real Oviedo se encargará de la electrificación específica del recinto, los accesos y la urbanización interior.

La actuación municipal de abastecimiento y saneamiento está valorada en 1,4 millones de euros y se encuentra próxima a su adjudicación. Además de atender las necesidades de la ciudad deportiva, permitirá reforzar las infraestructuras hidráulicas de La Belga y Ordoño, mejorar el servicio en La Fresneda y dotar de mayor capacidad a esta zona del concejo para absorber futuros desarrollos urbanísticos.

La pieza central del proyecto será un nuevo depósito de agua en Cantu Negru, entre La Belga, Ordoño y La Fresneda. La instalación dispondrá de una capacidad de 1.000 metros cúbicos y estará conectada con la toma del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) en La Cobertoria. Desde allí se distribuirá el caudal necesario para garantizar el suministro a la futura ciudad deportiva y reforzar la red existente.

La intervención contempla además nuevas conducciones para aumentar la capacidad de distribución y mejorar el funcionamiento general del sistema.

El saneamiento se integrará en la misma actuación. Las aguas residuales generadas por la ciudad deportiva se incorporarán a la red pública mediante una conexión con el colector general de Pruvia.

El proyecto diferencia además las aguas residuales de las pluviales. Mientras las primeras se dirigirán al sistema general de saneamiento, las segundas dispondrán de una red independiente para recoger las escorrentías procedentes de cubiertas, aparcamientos, viales y campos de fútbol. El diseño incorpora soluciones de drenaje sostenible para regular los caudales y facilitar una gestión más eficiente del agua de lluvia.

Electrificación

La segunda gran infraestructura ya activada es la eléctrica. El Principado ha autorizado la instalación que permitirá suministrar energía al complejo mediante una línea subterránea de alta tensión de doble circuito, con una tensión nominal de 20 kilovoltios y una longitud de 1.345 metros.

La línea partirá desde La Fresneda y llegará hasta La Belga, donde se construirá un nuevo centro de seccionamiento denominado «Real Oviedo». La finalidad es garantizar el suministro energético de todos los equipamientos previstos: campos de entrenamiento, edificios de servicios, residencias, oficinas y demás instalaciones.

La autorización administrativa fija para esta actuación un presupuesto de 113.673,34 euros y contempla una potencia prevista de 400 kilovatios para las instalaciones deportivas.

Glorietas

Una vez encarriladas las infraestructuras básicas, el siguiente paso será la ejecución de los accesos y de la urbanización interior, que correrán a cargo del club. La ciudad deportiva contará con un nuevo acceso principal desde el Camín del Río, eje a partir del cual se organizará toda la movilidad interna del recinto. El proyecto incluye una glorieta principal de acceso, una segunda glorieta interior para ordenar la circulación, nuevos viales, aparcamientos, carril bici y recorridos peatonales. En conjunto, estas infraestructuras ocuparán más de 13.300 metros cuadrados.

Tres fases

La dimensión del proyecto explica la magnitud de las obras previstas. La ciudad deportiva ocupará una superficie total de 392.154 metros cuadrados y alcanzará una edificabilidad global de 52.500 metros cuadrados. La primera fase incluirá seis campos de fútbol y un edificio de 1.200 metros cuadrados con vestuarios, gimnasio, despachos técnicos, lavandería y almacenes. La segunda fase concentrará buena parte de las edificaciones principales. Entre ellas destaca una residencia comunitaria de 3.600 metros cuadrados para el primer equipo, destinada al alojamiento de futbolistas, técnicos y directivos durante concentraciones. A ella se sumará una residencia para el fútbol base y aulas de 4.800 metros cuadrados, además de un edificio deportivo de 7.000 metros cuadrados con vestuarios, gimnasio, fisioterapia, despachos técnicos, almacenes y comedor.

El complejo dispondrá asimismo de un edificio administrativo de 3.600 metros cuadrados para las oficinas centrales del Real Oviedo, una sala polivalente de 300 metros cuadrados, una tienda oficial de otros 300 metros cuadrados, una capilla de 400 metros cuadrados, una caseta de vigilancia de 120 metros cuadrados y otros 2.500 metros cuadrados destinados a mantenimiento y almacenamiento.

La tercera fase incorporará algunos de los equipamientos más singulares del proyecto. Entre ellos figuran una universidad del fútbol de 6.000 metros cuadrados, una clínica deportiva de otros 6.000 metros cuadrados, un edificio administrativo complementario de 1.500 metros cuadrados y un miniestadio con gradas. La iniciativa ha contado durante toda su tramitación con el respaldo del alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", quien ha defendido reiteradamente la importancia estratégica de la implantación del proyecto en el concejo. «El Oviedo forma parte de nuestra estrategia y proyecto de Siero», afirmó durante las negociaciones para atraer la instalación deportiva.

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Con las licencias ya solicitadas, el movimiento de tierras pendiente únicamente de un último trámite registral, la electrificación autorizada y las infraestructuras hidráulicas a punto de adjudicarse, la futura ciudad deportiva del Real Oviedo encara ya la fase definitiva antes del comienzo de las obras.