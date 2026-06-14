Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
Lleno tanto durante el día como la noche durante el fin de semana, con un gran éxito en la actuación del artista local Dj Pika
Un año más, y ya van 56 ediciones, la fiesta de la Calle San Antonio triunfó en Pola de Siero. Y lo hizo durante el día y la noche. Las buenas temperaturas propiciaron que los polesos se animasen a salir tanto la noche del viernes como la del sábado, para disfrutar de la música y el buen ambiente festivo, en la celebración que marca el inicio del verano para los vecinos de la capital de Siero.
Este domingo se cerraron los festejos con un vermú multitudinario, en la carpa situada en la parte alta de la calle, junto al parque de la Música. Y no faltó tampoco la tradición de las gambas a la plancha, para el cierre de los festejos, que llegó con otra seña de identidad, la subasta del cabritu.
“Los Ñerbatos”, con sus cancios tradicionales, fueron los encargados de endulzar la animada reunión en el mediodía del domingo, antes de que sonase la traca final de despedida.
Las buenas temperaturas provocaron además que también fuese muy seguida la velada musical en la noche del sábado y su continuación en la madrugada, con la actuación de Dj Pika, vecino de Pola de Siero, que volvió a enganchar una vez más con sus peculiares imitaciones de Michael Jackson, Shakira o Rafaela Carrá.
Antes el sábado se celebró la tradicional misa con el santo en la calle, con medio centenar de fieles, y los juegos infantiles y pintacaras, como otras actividades habituales durante la tarde.
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