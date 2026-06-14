Once llagares y siete elaboradores caseros en la fiesta de la sidra de Carbayín Alto: “El ambiente es único y cada vez viene más gente”

Begoña Rodríguez y Manuel Hernández, vecinos de Carbayín Alto, son de los que no se pierden ninguna edición. “Venimos todos los años, y en esta ocasión tenemos un día muy guapo”, confiesan. Este domingo cumplieron con la tradición y vencieron al calor, con unos 30 grados y mucho sol, refrescándose con unos cuantos culetes durante el vermú y la comida. La séptima entrega de la Xornada de la Sidra fue todo un éxito, con cerca de un centenar de cajas de sidra escanciadas, entre las aportadas por los once llagares participantes y los siete elaboradores de sidra casera del concejo.

“El ambiente en torno a la sidra es único y muy prestoso”, confesó Esther Vigón, de la Peña Milwaukee, encargada de organizar un evento que solo faltó a su cita el año de la pandemia, y que ha crecido notablemente. “Estamos a tope, viene gente de todos los lados, ya no solo vecinos de aquí o del concejo de Siero. Cada edición vendemos más vasos, y nos quedamos cortos”, confiesa.

La fórmula del evento consistía en adquirir un vaso, por cinco euros, para poder degustar los diferentes palos. Se despacharon en esta ocasión 450 vasos. La iniciativa surgió hace unos años, por parte de esta peña, que había sido creada para organizar una carroza para las fiestas de Valdesoto. “Sentíamos que eso no aportaba nada al pueblo, y que teníamos que dinamizar Carbayín Alto. Fue cuando empezamos esta aventura y otras actividades”, comenta Rubén Rodríguez, presidente del colectivo.

WhatsApp Image 2026-06-14 at 14.21.16 / P. A.

La fiesta se celebra en el epicentro de la barriada de El Cotayo, en una plaza que ante la presencia de más llagares, se va quedando pequeña. “Nos gustaría seguir aquí más tiempo, y no cambiar a un prao por ejemplo para crecer más, porque perderíamos la esencia”, enfatiza Vigón.

"Nos gusta la sidra y su cultura"

Manuel Ángel Marcos y Mar Menéndez de Llano son gijoneses. Pero les gusta ir recorriendo Asturias, con los diferentes eventos en torno a la sidra, y especialmente los que participan productores caseros. “Nos gusta la sidra y su cultura. Es muy de Asturias y nos representa”, resaltan. “Lo que más nos gusta cuando hay sidra casera es que en ese caso existe una variedad inmensa y cada una sabe distinta y te sorprende”, señalaron.

La Orquestina La Xarangana y gaiteros asturianos amenizaron esta jornada en torna a la sidra, en la que uno de los principales retos para los organizadores fue mantener las botellas a una temperatura ideal para servir. Pero todo salió adelante a la perfección. “Esta fiesta nos encanta, presta tocar en este ambiente, llevamos viniendo ya años y nos encanta tocar en estas fiestas que hacen comunidad”, reflejó Indalecio Santos, integrante de La Xarangana junto a Miguel Ángel Fernández, Andrés García, José Álvarez y Pablo Rubio.

Una oportunidad para probar sidras caseras

Playa, montaña o fiesta. Esas tres opciones fueron las que barajaron unos familiares de Siero y Piloña. Y ganó la de acercarse a Carbayín a disfrutar de la sidra. “Con este calorín y la entrada del verano entra más fácil”, cuenta Trini Menéndez, escanciadora profesional, y que quiso despachar una ronda para sus acompañantes, María Luisa Suárez, María José Costales, Juan Antonio Costales, Aurelio Álvarez y Laura Feijoó.

“Venimos también porque nos encanta probar sidras caseras, porque en nuestra casa la elaboramos, este año casi 1.500 litros”, indicó Aurelio Álvarez. “A mí personalmente lo que me gusta es que no salga muy ácida”, matizó a su lado Juan Antonio Costales. Y ambos detallaron las claves para sacar adelante una buena producción: “Por encima de todo limpieza y hacerla con cariño”.

En la fiesta se premió al mejor elaborador de sidra casera, según las valoraciones de los que degustaron los diferentes palos, y recayó en esta ocasión en la producción que llevó Marcos Rodríguez García.