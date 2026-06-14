Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo

Los vecinos de Valdesoto decidieron lanzar un concurso de ideas, para que se presentasen proyectos, y fuesen sometidos después a votación, con el fin de seleccionar a qué fin se destinarían los 32.000 euros del premio del “Pueblo ejemplar” de Asturias. Y la opción elegida ha sido que triunfe “el espíritu altruista y de generosidad”. El 55% de los votantes se decantaron por la propuesta del Grupo de Teatro Carbayín, que consistía en donar ese dinero a la investigación d la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo, concretamente para la Fundación Stop Sanfilippo.

Este sábado el Centro Polivalente de Valdesoto acogió una asamblea de la plataforma Todos juntos podemos, que engloba a la treintena de asociaciones de la parroquia, y que es el colectivo con el que presentaron la candidatura a “Pueblo ejemplar” durante muchos años, hasta que fueron premiados el pasado 2025.

A esta votación se presentaron cuatro proyectos para aprovechar esos 32.000 euros del premio, una vez descontados los 8.000 euros que costó organizar los actos del día de la entrega del premio, el pasado mes de octubre. Junto a esta propuesta seleccionada se encontraba un proyecto para instalar un mural colaborativo, que obtuvo un 27 por ciento de los votos, otro para contar con un equipo de sonido para el Centro Polivalente, que recibió un 13 por ciento, y finalmente una propuesta de un equipo de sonido portátil para eventos comunitarios, con un 5 por ciento de votos.

Un momento de la votación en Valdesoto. / Lne

Los vecinos tuvieron hasta las siete de la tarde para votar una de las cuatro ideas, como si de unas elecciones se tratase. “Ha sido una jornada exitosa y muy animada donde Valdesoto demostró su ejemplaridad con el concurso de ideas y la posibilidad de votar y decidir de los vecinos que así lo tuvieron a bien”, enfatizan desde la plataforma Todos juntos podemos.

Elena, la niña y vecina de Valdesoto que sufre la enfermedad

El proyecto que ha sido votado mayoritariamente solicitaba destinar ese premio a una entidad “dedicada a impulsar la investigación de esta enfermedad rara y neurodegenerativa, así como a apoyar a las familias afectadas”. Argumentaban también la sensibilidad de la parroquia de Valdesoto con esta enfermedad a causa del caso de la niña Elena, que conmovió a la Reina Letizia, durante su visita al “Pueblo Ejemplar”.

“Lo que se busca es contribuir al avance científico, mejorar la calidad de vida de los afectados y reafirmar los valores de solidaridad y compromiso social que han caracterizado históricamente al pueblo”, resaltaron desde el Grupo de Teatro Carbayín en su propuesta.