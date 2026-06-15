Éxito del Club Natación Lugones con dos medallas logradas por Marco Antón y Paola Castañón en un torneo en Pontevedra
La entidad estuvo representada por 23 deportistas en esta cita con clubes de Galicia, Asturias, Castilla y León y Portugal
El Club Natación Lugones cosechó una notable actuación en el II Trofeo Internacional Galaico-Ence, celebrado en Pontevedra los pasados días 6 y 7 de junio. La entidad sierense salió exitosa de la cita, con las dos medalldas de bronce logradas por Marco Antón y Paola Castañón.
Fueron 23 deportistas los que representaron a la entidad sierense, en una cita con un total de 600 nadadores, y clubes participantes de Galicai, Asturias, Castilla y León y hasta de Portugal.
Marco Antón cosechó una medalla de bronce en la prueba de 200 estilos, mientras que Paola Castañón obtuvo otra medalla del mismo metal en los 100 braza. Además otros integrantes del club lograron marcas de relevancia en sus respectivas pruebas.
Una prueba relevante en el calendario gallego
Se trata de la segunda ocasión en la que el Club Natación Lugones participa en esta competición, una de las más relevantes del calendario de Galicia.
El próximo reto del único club de Siero de natación serán los campeonatos de Asturias de verano, que pondrán la culminación a la temporada.
La entidad, con 19 años de vida, cuenta actualmente con 31 jóvenes de entre 9 y 17 años en sus filas. Y cuenta actualmente con Pilar Luengos como presidente y el objetivo de seguir creciendo y ganando adeptos que disfruten de la natación.
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