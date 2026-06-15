Hay relevo generacional para folclore y se demostró en el festival infantil de Argüelles por el 48.º aniversario de la Asociación El Piñote
La cita contó con el grupo anfitrión de Siero y la participación de agrupaciones de Gijón y Cantabria
El futuro del folclore está asegurado. Al menos eso quedó de manifiesto, a tenor de las actuaciones de los jóvenes de las agrupaciones que participaron en la tercera edición del Festival Folkórico Infantil, que se celebró en Argüelles. El acto estuvo enmarcado en la programación del segundo día festivo por el 48.º aniversario de la Asociación el Piñote.
En una jornada de nuevo marcada por el buen tiempo y el calor, la danza, los coros, la tradición y las gaitas volvieron a ser protagonistas en Argüelles. En esta ocasión hubo tres agrupaciones que participaron en esta entrega que se centraba en el relevo generacional.
La formación de “El Piñote” fue la anfitriona, en un festival en el que también esto el Grupo Infantil Coros y danzas “Jovellanos” de Gijón, así como la Agrupación de danzas infantil y juvenil “Virgen de las Nieves” de Tanos (Cantabria).
Los juegos tradicionales abrieron previamente este domingo los festejos, en una propuesta que corrió a cargo de “6 conceyos”. Para finalizar hubo una jornada de convivencia para la comida y ya por la tarde cerró el programa una actuación del Grupo de Teatro Carbayín.
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