Siero extenderá la red municipal de abastecimiento de agua a los núcleos de El Cuto, Otero y Espiniella

El Ayuntamiento de Siero extenderá la red municipal de abastecimiento de agua a los núcleos de Otero, Espiniella y El Cuto (Celles y Anes). El Consistorio, que ya ha elaborado el anteproyecto, con una inversión estimada de 760.000 euros, impulsa actualmente la fase de redacción del documento para la ejecución de obra. La previsión es consignar la iniciativa en los presupuestos del 2027 para iniciar la licitación cuanto antes y que esté ejecutado dentro del próximo año.

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", explicó que "esta actuación se enmarca dentro de la estrategia del Ayuntamiento de que el agua no sea un problema, sino una oportunidad y que nos permita seguir creciendo y atendiendo a nuestras empresas y vecinos con calidad y cantidad suficiente".

Los tres núcleos a los que se extenderá la red no cuentan en la actualidad con servicio municipal, sino que el abastecimiento de agua se gestiona a través de una cooperativa.

Sin embargo, viendo los múltiples problemas que existen con el abastecimiento de la zona, "hemos tomado la decisión de extender y llegar con la red municipal, para que una vez hecha, los ciudadanos que quieran se pasen voluntariamente a ella". "Evidentemente, quienes quieran seguir en la cooperativa, pueden seguir en ella sin ningún tipo de problema", añadió.

Una demanda histórica

En mayo del año pasado los vecinos de la zona solicitaron al Ayuntamiento de Siero que les facilitara el abastecimiento de agua por un problema de contaminación. En más del 90 por ciento de los domicilios, el agua no resultaba apta para el consumo ni humano ni animal. No era la primera vez. Ya hicieron una petición para solicitar la municipalización del agua en 2013 sin obtener respuesta alguna. Ahora, el regidor asegura que "lo que queremos es garantizar el suministro que es una obligación municipal y adelantarnos a que pueda haber problemas mayores". De esta extensión del servicio podrán beneficiarse, si así lo desean, 136 usuarios.

La actuación

El anteproyecto contempla la construcción de un nuevo depósito de 50 metros cúbicos que se abastecería a través de una arqueta del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) cercano a la zona, aunque la intención es que se conecte con el futuro depósito de Pola para autorregularse. Desde ahí se distribuiría a las parroquias de Otero, El Cuto y Espiniella. Además, se instalarán 5.263 metros de tubería nueva que "es probable que finalmente sean más para llegar a más núcleos o más viviendas", comentó García.

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En el momento en el que se actualice la cuantía económica a través del proyecto de ejecución, "analizaremos la situación en profundidad por si es necesario expropiar terreno", detalló el regidor. En caso de tener que tramitar un estudio de implantación ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), "podría retrasar la actuación, ya que es un documento que requiere meses de tramitación", concluyó.