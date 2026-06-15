Subasta de San Antonio en Tiñana con las tartas como producto estrella de la puja: la recaudación se destina a reparar las campanas de la iglesia

Una cesta de fabes y compangu por 50 euros, una empanada de bonito por 20, gominolas caseras de maracuyá, arándano y piña por 13 y 15 euros o una caja de sidra por 26. Estos fueron algunos de los productos, todos ellos donados por los vecinos, que se subastaron este domingo en la tradicional subasta benéfica de San Antonio, en Tiñana (Siero) que consiguió recaudar 601 euros. Pero si hubo un producto estrella, esas fueron las tartas de La Vallina, un obrador con establecimientos en Pola de Siero y El Berrón.

"Este año es el último que la gente tendrá oportunidad de pujar por ellas, porque cierra por jubilación el próximo mes de agosto", explicó Benigno Maújo, presidente de la Sociedad Cultural y de Festejos Nuestra Señora de la Visitación, a los asistentes. Un total de cinco unidades, de mayor y menor tamaño, por las que los asistentes llegaron a pagar hasta 56 euros. "Merece la pena, porque están muy buenas", comentó una de las vecinas que consiguió alzarse con uno de los dulces.

La primera en conseguir uno de los lotes subastados fue Nuria García, quien por 13 euros adquirió un paquete de gominolas caseras de sabor a maracuyá, con forma de cereza y presentadas en una caja de cartón. "La verdad es que tienen muy buena pinta". También la pequeña Sara Montenegro se hizo con ellas por 15 euros, después de haber intentado conseguir, sin éxito, un lote formado por una taza, una vela y agua bendita del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia).

Nuría García, primera en conseguir un lote de la subasta, con sus gominolas caseras. / L. R.

Un bizcocho de chocolate y nuez, dos cestas de flores y plantas, un lacón, un jamón y una caja de vino fueron otros de los lotes subastados que completaron la oferta.

Los fondos recaudados este año se destinarán a reparar el sistema eléctrico de las campanas de la iglesia parroquial, "que se estropearon durante una tormenta el pasado mes de marzo", indicó Maújo. En total, el presupuesto de la reparación, adelantado por la propia parroquia, ascendió a 3.000 euros. "Sabíamos que no íbamos a cubrir el importe completo, pero por lo menos conseguimos una parte para poder ayudar".

Antes de dar comienzo a la subasta, el presidente de la comisión de festejos anunció también al vecino que este año será Paisano del Año. El galardón recae en esta ocasión en Eduardo Fanjul, tío de los actuales propietarios del Llagar de Quelo de la localidad.

Una persona leal e íntegra

La asociación de festejos ha decidido otorgar a Fanjul el galardón, no solo por ser vecino de Tiñana, donde nació en 1941, sino porque "si hay algo que lo define es su bondad, su compostura, su saber estar, su sentido del humor, su sensatez y su alegría", cuentan. Una persona leal e íntegra "cuyo ejemplo debe servir a nuestros socios más jóvenes en su proceso de aprendizaje vital y que no dudó en ayudar a esta Junta Directiva en sus inicios", recuerda Benigno Maújo.

Por la izquierda, Victoria Maújo, Eduardo Fanjul, Helena Palacio y Benigno Maújo. / L. R.

El galardón será entregado el próximo lunes 6 de julio, a las nueve de la noche, durante la celebración del Día del Socio de las fiestas de Nuestra Señora de La Visitación de la parroquia, que tendrán lugar el primer fin de semana del mes. Y es que la subasta benéfica de San Antonio es, además de solidaria, la antesala de unos festejos en los que se vuelca todo el pueblo de Tiñana.

Las celebraciones arrancarán el sábado 4 de julio con la Gran Paellada para socios, que comenzará a las 14.30 horas. Ese día, también habrá una actuación a cargo del Circo Luna y una gincana infantil, además de un concierto de Laura de la Rica y la primera Gran verbena con DJ Pika. El domingo dará comienzo a las doce del mediodía la misa y la procesión, seguido de la comida en el prao con una gran fabada asturiana.

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Por último, el lunes, Día del Socio, además de la entrega del galardón a Paisano del Año, tendrá lugar el reparto del bollo y la botella de vino a los socios, a partir de las 19.30 horas, y la gran descarga de fuegos artificiales que clausurará las fiestas.