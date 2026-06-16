Helder Ferreira habla maravillas de Valdesoto: "Los Sidros y Comedies son un ejemplo para otros grupos de Portugal y España"

El Centro Polivalente de Valdesoto, en Siero, fue el escenario la tarde de este lunes de uno de los actos organizados por el XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI), que este año se desarrolla en distintos lugares de Asturias. La cita consistió en una mesa redonda que contó con la participación del director del festival, Helder Ferreira, como moderador; con Cristina Cantero, redactora de la memoria de Bien de Interés Cultural (BIC) de Sidros y Comedies; Sara del Hoyo, redactora de la memoria de BIC de La Vijanera, César Rodríguez, integrante de La Vijanera; y Pablo Canal, de la Asociación "El Cencerru" de Valdesoto.

Helder Ferreira, que desde 2009 y a través del FIMI, guarda una relación muy estrecha con Asturias y con Valdesoto en particular, reconoció que "los Sidros y Comedies son un ejemplo en cuanto a asociación y también en cuanto a su fiesta". En el mundo de la máscara, que es muy global y "donde de un tiempo para acá hay muchos grupos nuevos, "continúa siendo un lugar donde el ritual es lo más importante y así es como tiene que ser", apuntó.

El director explicó que, actualmente, "muchas de las nuevas formaciones que están surgiendo se dirigen más hacia lo lúdico". Un aspecto en el que coincidió totalmente César Rodríguez, quien añadió que "debe ir más dirigido a la memoria, que, por otra parte, es como fue durante muchísimos siglos".

Sin embargo, "aquí cuidan mucho la tradición, los trajes, las comedias", añadió Ferreira, que destacó la labor que están haciendo con la escuela de Faes y el pueblo en general. "El trabajo con la comunidad y con las jornadas, con dinámicas durante todo el año, la relación que tienen entre los sidros y la manera de trabajar, es ejemplar para otros grupos de toda Portugal y España".

La responsabilidad de ser BIC

Cristina Cantero fue la encargada de realizar el informe que permitiría a los Sidros y Comedies ser declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial en el año 2020. Recuerda su experiencia como un momento "de aprendizaje y de conocimiento muy duro, pero con el que estuve muy contenta de poder formar parte porque lo recuerdo con mucho cariño, hice muchos amigos y aprendí mucho".

Para elaborar el informe, realizó un intenso trabajo de archivo y aún más de hemeroteca histórica. "Fue necesario para localizar la evolución y cómo se fue construyendo". Además, también llevó a cabo un trabajo de campo con entrevistas a "lo que hoy en día la UNESCO llama los portadores, las personas protagonistas, que son los que ponen en práctica, los que reactivan y hacen que sea un legado cultural vivo".

Un momento de la mesa redonda en el Centro Polivalente de Valdesoto. / L. R.

Ser Bien de Interés Cultural "implica que tienes una responsabilidad", admitió Pablo Canal. "Es un reconocimiento que te da el Gobierno y con el que tienes que cumplir". Sara del Hoyo añade, además, que "aquí entra también la responsabilidad, un poco, de la ciudadanía, porque hay que hacer ahí una labor de pedagogía que también los grupos hacen para transmitir las tradiciones". Algo que en Valdesoto "tienen muy presente para que la rueda siga girando".

De generación en generación

El trabajo que realiza Valdesoto con los escolinos de Faes es "encomiable", coinciden los ponentes. "Nosotros llevamos trabajando con ellos desde el año 2006 y no tenemos ningún problema, tenemos asumido que los críos van a ser el relevo generacional, ellos se implican y están con nosotros como uno más", recalcó Canal.

Las comedias empiezan a ensayarse con ellos en cuanto comienzan las vacaciones navideñas. "Es muy raro que no se ensaye el día de Navidad, el día de Año Nuevo... Y aquí no tenemos ningún problema, y contamos con la colaboración tanto de los niños, que están deseando venir, como de las familias".

En un mundo en el que móviles, ordenadores o consolas se han llegado a convertir en los mejores amigos de los más pequeños, Valdesoto consigue apartarlos de las nuevas tecnologías e implicarles en una tradición que no siempre resultaría de lo más atractivo para su edad. "El secreto está en el teatro que hay en Valdesoto, ni más ni menos", concluye Pablo Canal.

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La programación del festival, que se desarrolla por primera vez fuera de Portugal, continuará este martes con presentaciones de libros sobre máscara ibérica, en Oviedo, para seguir en La Laboral de Gijón con diferentes conferencias y una jornada sobre mascaradas asturianas. El jueves, el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogerá un encuentro académico internacional sobre mascaradas, mientras que el Museo de Bellas Artes lo hará el viernes con una charla sobre la tradición pictórica del carnaval. Los actos culminarán el sábado, con un gran desfile internacional de la Máscara Ibérica y concierto de clausura en Oviedo.