La notaría de Lugones inaugura nueva sede, en la avenida Luis Braille
El alcalde, Ángel García, "Cepi", visitó al equipo de empleados, integrado por 12 personas
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La notaría de Lugones cambia de ubicación. La notaria de la localidad, Inmaculada Pablos, ha trasladado su despacho desde el local situado en el Pasaje de la Notaría, junto al parque de La Paz, a unas nuevas instalaciones ubicadas en la avenida Luis Braille, números 8-10.
El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", acudió a la inauguración oficial de la nueva sede, que cuenta con una superficie de 369 metros cuadrados. El equipo de esta notaría está formado por 12 empleados.
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