El proyecto para la futura Agencia del Agua se licitará en breve y la instalación será ecoeficiente, avanza la directora general Vanesa Mateo

El Principado licitará en breve la redacción del proyecto para la futura Agencia del Agua, el organismo autonómico que va a instalarse en el emblemático edificio del Águila Negra, en Colloto. Así lo explicó este martes la directora general del Agua, Vanesa Mateo, durante un acto en Pola de Siero, en la que estuvo acompañada del alcalde, Ángel García "Cepi", y de responsables del Consorcio Cadasa.

"En breve saldrá a licitación", ha dicho Mateo, que indicó que ha llevado un tiempo impulsarlo porque se trata de un edificio singular y de un proyecto que persigue que se trate de un edificio de "huella cero", en relación a que se busca que sea una instalación ecoeficiente, diseñada para minimizar su impacto ambiental.

La Agencia del Agua será un nuevo organismo del Principado que concentrará toda la gestión hídrica y del saneamiento en la región, junto a los entes que ya se ocupan actualmente de esa función, pero en una única sede ubicada en la antigua fábrica de cerveza El Águila Negra, en Colloto (Siero).

Aglomeración del Nora

La entidad, similar a las que funcionan desde hace años en otras comunidades, como Andalucía y el País Vasco, tendrá además el control digitalizado de buena parte de las grandes conducciones del Principado para avanzar en la eficiencia en el abastecimiento y reducir drásticamente las pérdidas que ahora lastran la eficacia del sistema.

La directora general del Agua visitó este martes Pola de Siero con motivo de la colocación en la calle Ildefonso Sánchez del Río del contenedor expositivo que explica en qué consiste el proyecto Aglomeración del Nora-Digitalización del Agua (ANDA), que cuenta con fondos del programa europeo Next Generation, concretamente del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) del Ciclo del Agua que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este proyecto están integrados los concejos de Siero, Llanera, Oviedo, Nava y Sariego. El objetivo es el desarrollo de dotaciones que permitan mejorar la eficiencia en los recursos hídricos, evitando pérdidas en las redes de distribución, renovando las infraestructuras de tratamiento e implantando sistemas de control que hagan posible el ahorro de los consumos de agua y energía.