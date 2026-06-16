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Siero adjudica obras de mejora y mantenimiento en cinco colegios del concejo, que se realizarán durante el verano

La Fresneda, La Ería en Lugones, la Escuela de Viella, Los Campones (El Berrón) y el edificio de Infantil de Areñes (Carbayín Alto), son los centros beneficiados

María José Fernández, Ángel García y el técnico municipal Daniel Navarro, esta mañana, durante la rueda de prensa.

María José Fernández, Ángel García y el técnico municipal Daniel Navarro, esta mañana, durante la rueda de prensa. / A. S.

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P. T.

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero realizará obras en varios colegios públicos del municipio durante el verano y acaba de adjudicar los proyectos que afectan a cinco centros: La Fresneda, La Ería en Lugones, la Escuela de Viella del Centro Rural Agrupado de Viella, Los Campones en El Berrón y el edificio de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Alto. Las actuaciones tienen un coste de 71.257,58 euros y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de entre cuatro y ocho semanas, coincidiendo con el periodo no lectivo del verano, con el objetivo de "minimizar las interferencias con la actividad de los centros educativos".

Las actuaciones previstas son la sustitución de canalones en el colegio de La Fresneda, con una inversión de 10.754,61 euros, y la renovación parcial de la red de saneamiento de La Ería de Lugones (14.175,82 euros), así como la sustitución de canalones en la pista cubierta de este mismo centro (7.800 euros). Los trabajos permitirán "mejorar la evacuación de aguas pluviales y residuales y corregir deficiencias derivadas del paso del tiempo y el uso de las instalaciones".

Además, se acometerán labores de pintura exterior en la Escuela de Viella (18.851,80 euros) y en el edificio de Educación Infantil de Los Campones (12.525,35 euros). Por último, se repararán fachadas y cubierta del edificio de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Alto (7.150 euros), junto a otras actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación y mantenimiento general de los inmuebles.

De estas iniciativas han dado cuenta el alcalde, Ángel García, "Cepi", y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, durante una rueda de prensa en la que han recordado que, desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido 5.874.573 euros de recursos municipales en diferentes mejoras en colegios y escuelas para bebés hasta tres años, incluyendo la construcción de una nueva, “Los Polesinos", en el antiguo Cinema de Siero.

Competencias municipales

El regidor destacó que se trata de una suma "que refleja el compromiso municipal con la educación". "En los últimos años también hemos ejecutado actuaciones que excedían nuestras competencias debido al estado de algunas instalaciones, pero ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en aquellas actuaciones que corresponden al Ayuntamiento y trasladando a la Consejería las que son de su responsabilidad", añadió.

En ese sentido, García subrayó que "los colegios públicos suponen un esfuerzo económico muy importante para el Ayuntamiento". Aunque la competencia municipal "se limita a la conservación y el mantenimiento de los edificios, asumimos también los gastos de limpieza, suministros y personal", dijo el Alcalde.

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En el presupuesto de Siero para 2026 hay más de 1,5 millones en la consignación destinada, en distintas partidas, al funcionamiento de los centros educativos del concejo, añadió.

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