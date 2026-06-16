Siero adjudica obras de mejora y mantenimiento en cinco colegios del concejo, que se realizarán durante el verano
La Fresneda, La Ería en Lugones, la Escuela de Viella, Los Campones (El Berrón) y el edificio de Infantil de Areñes (Carbayín Alto), son los centros beneficiados
P. T.
El Ayuntamiento de Siero realizará obras en varios colegios públicos del municipio durante el verano y acaba de adjudicar los proyectos que afectan a cinco centros: La Fresneda, La Ería en Lugones, la Escuela de Viella del Centro Rural Agrupado de Viella, Los Campones en El Berrón y el edificio de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Alto. Las actuaciones tienen un coste de 71.257,58 euros y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de entre cuatro y ocho semanas, coincidiendo con el periodo no lectivo del verano, con el objetivo de "minimizar las interferencias con la actividad de los centros educativos".
Las actuaciones previstas son la sustitución de canalones en el colegio de La Fresneda, con una inversión de 10.754,61 euros, y la renovación parcial de la red de saneamiento de La Ería de Lugones (14.175,82 euros), así como la sustitución de canalones en la pista cubierta de este mismo centro (7.800 euros). Los trabajos permitirán "mejorar la evacuación de aguas pluviales y residuales y corregir deficiencias derivadas del paso del tiempo y el uso de las instalaciones".
Además, se acometerán labores de pintura exterior en la Escuela de Viella (18.851,80 euros) y en el edificio de Educación Infantil de Los Campones (12.525,35 euros). Por último, se repararán fachadas y cubierta del edificio de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Alto (7.150 euros), junto a otras actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación y mantenimiento general de los inmuebles.
De estas iniciativas han dado cuenta el alcalde, Ángel García, "Cepi", y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, durante una rueda de prensa en la que han recordado que, desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido 5.874.573 euros de recursos municipales en diferentes mejoras en colegios y escuelas para bebés hasta tres años, incluyendo la construcción de una nueva, “Los Polesinos", en el antiguo Cinema de Siero.
Competencias municipales
El regidor destacó que se trata de una suma "que refleja el compromiso municipal con la educación". "En los últimos años también hemos ejecutado actuaciones que excedían nuestras competencias debido al estado de algunas instalaciones, pero ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en aquellas actuaciones que corresponden al Ayuntamiento y trasladando a la Consejería las que son de su responsabilidad", añadió.
En ese sentido, García subrayó que "los colegios públicos suponen un esfuerzo económico muy importante para el Ayuntamiento". Aunque la competencia municipal "se limita a la conservación y el mantenimiento de los edificios, asumimos también los gastos de limpieza, suministros y personal", dijo el Alcalde.
En el presupuesto de Siero para 2026 hay más de 1,5 millones en la consignación destinada, en distintas partidas, al funcionamiento de los centros educativos del concejo, añadió.
- Feli Fuego, profesora de Religión en la Pola, se jubila después de 41 años dando clases: “Me voy con pena de no empezar el próximo curso, el colegio es como mi casa”
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: 430.000 euros en tasas, permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados
- Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo
- Las obras de la rotonda de El Berrón empezarán en julio y estarán listas antes de que finalice el año
- Siero da luz verde en La Carrera a la tercera planta de baterías del concejo