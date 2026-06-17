Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa

Contrueces, de Gijón, es la mejor sidra con denominación de origen de 2026. El llagar gijonés logró este miércoles el máximo galardón en la categoría natural tradicional durante el Salón DOP Sidra de Asturias, celebrado en la Plaza Cubierta de la Pola. La cita reunió a productores, cosecheros, elaboradores, distribuidores, hosteleros y representantes institucionales en torno a la presentación oficial de la nueva campaña de la Denominación de Origen Protegida (DOP).

El cuadro de honor de la principal categoría del certamen lo completaron Quelo, de Tiñana (Siero), que obtuvo la plata, y Val de Boides, elaborada por Sidra Castañón en Quintueles (Villaviciosa), que consiguió el bronce. El resultado supone una renovación completa de las posiciones de honor respecto a la edición de 2025, cuando los reconocimientos en la categoría de natural tradicional habían recaído, por este orden, en Prado y Pedregal, M. Vigón y Cabueñes.

En las restantes categorías sí hubo continuidad. Españar, de Sidra El Gobernador, en Villaviciosa, volvió a imponerse como mejor filtrada, mientras que EM, también elaborada por Sidra El Gobernador, repitió en la modalidad de espumosa. De esta forma, la firma maliayesa volvió a situar dos de sus elaboraciones entre las mejor valoradas por el jurado del certamen.

Por la izquierda, Ángel García entrega el galardón de mejor sidra espumosa a Emilio Martínez, de Sidra El Gobernador, en Villaviciosa. / L. R.

La jornada sirvió también para reconocer la trayectoria del cosechero Juan Antonio Junco, distinguido con el galardón reservado a los productores de manzana, y para nombrar embajadora de la DOP Sidra de Asturias a la polesa Montse Tomé, exseleccionadora nacional femenina de fútbol.

Sidra de alta calidad

El Salón DOP Sidra de Asturias constituye cada año uno de los principales encuentros del sector y funciona como presentación pública de las elaboraciones amparadas por la denominación correspondientes a la nueva campaña. El presidente del consejo regulador, Jorge García, destacó durante la jornada el nivel de las elaboraciones presentadas y la calidad de la cosecha de manzana de la que proceden.

«Las nuevas sidras de DOP vienen este año con una altísima calidad. Fue un año muy bueno de manzana respecto a la calidad», afirmó. García definió además la cita como «la puesta de largo de la campaña 2026» y aseguró que la denominación atraviesa una etapa especialmente favorable. «Estamos en el mejor momento de la sidra DOP, pero también en el mejor momento para trabajar por ello los próximos años», señaló.

Por la izquierda, Marcelino Marcos Líndez, Iván Rubiera Meana, de Sidra Contrueces, y Jorge García. / L. R.

El presidente del consejo regulador avanzó algunos de los objetivos estratégicos de la denominación para los próximos ejercicios. Entre ellos citó el crecimiento sostenido de las ventas, el incremento de la superficie dedicada al manzano de sidra y la incorporación de nuevos productos amparados por la DOP.

«Queremos seguir creciendo en ventas a un ritmo de un 10% aproximadamente todos los años, como venimos haciendo», explicó durante su intervención.

Una embajadora de éxito internacional

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el nombramiento de Montse Tomé como nueva embajadora de la DOP Sidra de Asturias. La exseleccionadora nacional femenina de fútbol aprovechó su intervención para reivindicar el papel que la sidra desempeña dentro de la cultura asturiana. «Es mucho más que una bebida. Es historia, cultura, tradición y una forma de entender la vida», afirmó.

Tomé destacó la dimensión social de una tradición que considera inseparable de la identidad asturiana. «La sidra une a las personas, crea comunidad y nos recuerda nuestras raíces», señaló. La nueva embajadora tuvo también palabras de reconocimiento para los profesionales del sector, desde los productores de manzana hasta los elaboradores y trabajadores de los lagares. «Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los que trabajáis con esfuerzo cada botella por vuestro trabajo y compromiso», manifestó.

Montse Tomé, durante un momento de su intervención. / L. R.

«Llevar el nombre de Asturias y de su sidra es para mí un privilegio y una responsabilidad que asumo con enorme ilusión», concluyó Tomé.

El acto contó con la asistencia del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, y del alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi". Durante su intervención, el consejero destacó el impacto que ha tenido para Asturias el reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, una declaración que considera una oportunidad para reforzar la promoción del sector y la protección de su legado. «Es una manera de poner en valor Asturias, de fomentar e impulsar el turismo y de dar a conocer e internacionalizar Asturias aún más a través de la cultura sidrera», afirmó.

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Marcos Líndez defendió la necesidad de seguir trabajando en la conservación de los elementos que conforman ese patrimonio, desde los lagares tradicionales hasta las variedades autóctonas de manzana, pasando por las prácticas asociadas al escanciado y la cultura sidrera. Según explicó, el Principado mantiene distintas líneas de actuación orientadas a la promoción de los productos agroalimentarios de calidad y a la preservación de los elementos vinculados a esta tradición.