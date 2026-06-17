Siero instalará nuevos contenedores de reciclaje en Pola de Siero, Lugones y La Fresneda

Siero destinará 100.000 euros a nuevos contenedores soterrados de reciclaje en Pola de Siero, Lugones y La Fresneda. El Ayuntamiento acaba de adjudicar su instalación, con un plazo de ejecución de cuatro meses. En la Pola la batería de contenedores, para cartón, plástico y vidrio, se dispondrá en la plaza de Les Campes, mientras que en Lugones estará en la calle Antonio Machado. En el caso de La Fresneda lo que se hará es incorporar un nuevo depósito soterrado de cartón junto a los ya existentes de la avenida Principal.

La actuación, que incluirá también trabajos de demolición de pavimentos y bordillos, ejecución de soleras de hormigón, o colocación de arquetas para poder colocar los nuevos elementos, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

El alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, recordó que en el concejo existen ya 1.800 ubicaciones de fracción resto, es decir, para la basura que no se puede reciclar, y otros 200 para recogida selectiva de materiales de plástico, cartón o vidrio.

Por otra parte el regidor, que compareció junto a la concejala de Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, anunció que se encuentra en licitación el proyecto para la creación de 28 nuevas bases de hormigón para contenedores en la zona rural, con un presupuesto de 40.000 euros.

El regidor avanzó que el Ayuntamiento va a desarrollar una campaña informativa sobre el servicio de recogida de residuos en las distintas parroquias del concejo mediante la colocación de carteles en los contenedores.

La iniciativa tiene como finalidad recordar las normas de buen uso del servicio de recogida de residuos, "ofrecer información sobre la correcta separación y depósito de los desechos, los días de recogida de enseres, la gestión de restos de poda y los canales de contacto disponibles para la ciudadanía".

Noticias relacionadas

Los materiales de la campaña incluyen información específica sobre los servicios disponibles en cada zona. Ya se ha desplegado en El Berrón, Pola de Siero, Meres, Bendición, Pando y Corripio, y continuará extendiéndose progresivamente a otros núcleos del concejo.