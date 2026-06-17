Vera Martínez y Alba González, del Judo Corujo de Pola de Siero, campeonas de España de categoría cadete

Gran papel para los deportistas del Club Judo Corujo de Pola de Siero seleccionados por la Federación Asturiana para participar en el Campeonato de España de Kata, que se celebró el pasado domingo en Madrid. Destacó principalmente la actuación de Vera Martínez y Alba González, que se proclamaron campeonas de España.

Subcampeonas de Asturias en su categoría, estas dos judocas participaron en la modalidad de Katame no Kata cadete, enfrentándose a parejas de varias comunidades. En la primera ronda ya quedaron en primera posición, volviendo a conseguir el primer puesto en la fase final ganando a las que eran las actuales campeonas de España, relevándolas con ese gran honor a Vera Martínez y Alba González.

Los integrantes del Club Judo Corujo que participaron en el Campeonato de España / Lne

El club sierense también estuvo representado por Izan Lavín y Pelayo Lobato, que son actuales subcampeones de Asturias de infantiles. En su categoría compitieron frente a otras 20 parejas de España.

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En la primera ronda quedaron en una gran tercera posición, si bien no pudieron obtener medalla al quedar sextos en la ronda final. No obstante es un buen resultado para esta pareja que hace tres años llegó a alcanzar el mérito de ser subcampeones de España y que volvieron a competir en Kata tras un parón.