El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: "Nadie nos ha transmitido lo contrario"
Ángel García reconoce que en el Ayuntamiento "sabemos poco" de la iniciativa y confirma que aún no se ha solicitado la licencia de obra
Lucía Rodríguez
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ya cuenta con el preceptivo informe de impacto ambiental para el Centro de Preparación para la Reutilización de Granda (Siero) que impulsa el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). Sin embargo, después de que en la última Junta de Gobierno de la entidad, celebrada el pasado mes de mayo, se aprobara formalizar la renuncia a una parte de los fondos europeos de recuperación han surgido dudas sobre si el proyecto contará con financiación para seguir adelante. "Nosotros confíamos en que no haya ningún problema y en que todo siga su curso, nadie nos ha transmitido que pasara lo contrario", indicó este jueves el alcalde sierense, Ángel García "Cepi".
"En el Ayuntamiento sabemos muy poco sobre este proyecto que, en su día, nos propuso la que entonces era consejera de Industria, Nieves Roqueñí", añadió el regidor, quien confirmó que "no tenemos todavía solicitud de licencia".
Reciclaje en un edificio histórico
La futura instalación se ubicará en el edificio del antiguo centro de datos del Banco Herrero, inmueble de singular valor arquitectónico que será objeto de rehabilitación integral siguiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular. Cogersa adquirió el inmueble, en diciembre de 2024, por 1,8 millones de euros. La reutilización del edificio y la reforma prevista representan un compromiso con la minimización de la huella de carbono y el aprovechamiento responsable de los recursos.
La licitación de la obra estaba prevista para este año con un presupuesto de alrededor de 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de doce meses.
- Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: 430.000 euros en tasas, permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados
- Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo
- La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
- Las obras de la rotonda de El Berrón empezarán en julio y estarán listas antes de que finalice el año
- Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa