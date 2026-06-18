El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: "Nadie nos ha transmitido lo contrario"

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ya cuenta con el preceptivo informe de impacto ambiental para el Centro de Preparación para la Reutilización de Granda (Siero) que impulsa el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). Sin embargo, después de que en la última Junta de Gobierno de la entidad, celebrada el pasado mes de mayo, se aprobara formalizar la renuncia a una parte de los fondos europeos de recuperación han surgido dudas sobre si el proyecto contará con financiación para seguir adelante. "Nosotros confíamos en que no haya ningún problema y en que todo siga su curso, nadie nos ha transmitido que pasara lo contrario", indicó este jueves el alcalde sierense, Ángel García "Cepi".

"En el Ayuntamiento sabemos muy poco sobre este proyecto que, en su día, nos propuso la que entonces era consejera de Industria, Nieves Roqueñí", añadió el regidor, quien confirmó que "no tenemos todavía solicitud de licencia".

Reciclaje en un edificio histórico

La futura instalación se ubicará en el edificio del antiguo centro de datos del Banco Herrero, inmueble de singular valor arquitectónico que será objeto de rehabilitación integral siguiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular. Cogersa adquirió el inmueble, en diciembre de 2024, por 1,8 millones de euros. La reutilización del edificio y la reforma prevista representan un compromiso con la minimización de la huella de carbono y el aprovechamiento responsable de los recursos.

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La licitación de la obra estaba prevista para este año con un presupuesto de alrededor de 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de doce meses.