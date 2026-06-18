Alivio para el colegio de La Fresneda: el centro escolar ganará un aula más el próximo curso gracias a una obra de reordenación interior
La Consejería de Educación ya ha adjudicado los trabajos para ganar espacio eliminando los aseos de las antiguas clases de Infantil
Lucía Rodríguez
La Junta de Gobierno de Siero dará luz verde este viernes a la licencia de obra, solicitada por la Consejería de Educación, para ganar un aula más en el Colegio de La Fresneda a partir de una redistribución interior en la planta baja del edificio principal. El Principado ya ha adjudicado la actuación, que comenzará de manera inminente una vez que el Ayuntamiento confirme el permiso. Se trata de un contrato menor, con un presupuesto de 45.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas.
Los trabajos se centrarán en dos aulas y dos aseos de la planta baja del edificio principal que antiguamente correspondían al segundo ciclo de Educación Infantil. Ante la creciente demanda de matriculaciones en el centro educativo se fueron llevaron a cabo una serie de ampliaciones, entre ellas la construcción de un nuevo edificio para los más pequeños. Sin embargo, los baños de las antiguas clases se mantuvieron. Los trabajos que ahora se plantean consisten en eliminar esos aseos, tirar los tabiques que separan las aulas y levantar muros nuevos para crear cuatro espacios diferenciados, frente a los tres existentes. "Estas nuevas estancias se destinarán a primero y segundo de Educación Primaria, dependiendo de las necesidades", apuntan fuentes del equipo directivo de La Fresneda.
Un respiro
La redistribución de espacios supone un respiro para la dirección del colegio, que arrancó desbordado este curso que termina. El centro batió su récord de matrículas con 450 alumnos, lo que significó perder espacios como el aula de música o la sala polivalente de Infantil, dedicada a los talleres de arte y biblioteca. "Nos hemos convertido en un colegio de línea tres, cuando no tenemos los recursos necesarios para ello", señala Javier Hernández, secretario del centro.
"El colegio se queda pequeño". Es una frase que vecinos y docentes del centro público de la urbanización sierense lleva repitiendo desde hace ya varios años, pero hasta diciembre del año pasado la Consejería de Educación no se comprometió a tomar medidas, a pesar de que Infraestructuras visitó el colegio en varias ocasiones, "ofreciendo alguna alternativa, pero sin que hubiera nada en firme", destaca Hernández.
En todo caso, María José Fernández, directora de La Fresneda, asegura que "el próximo curso el número de alumnos será menor". Actualmente, y tras la publicación de las listas definitivas de plazas, serán 437 niños los matriculados en el centro. Uno de los datos más destacados es que "de las 46 plazas que se ofertaron para tres años, solo se han cubierto 35".
En septiembre se abrirá un nuevo plazo de matriculaciones, por lo que la cifra definitiva aún está pendiente de cerrarse por completo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: 430.000 euros en tasas, permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados
- Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo
- La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
- Las obras de la rotonda de El Berrón empezarán en julio y estarán listas antes de que finalice el año
- Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa