Costco sigue adelante en Siero: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha acordado denegar la adopción de la medida cautelar de suspensión del acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró Proyecto de Interés Estratégico la iniciativa de la multinacional Costco para implantarse en el polígono de Bobes, en Siero. De este modo, el plan de la compañía americana de los híper sigue de momento adelante y se desestima la reclamación de cautelares solicitada por la Unión de Comerciantes de Asturias.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias señala que, "frente a la inexistencia de un perjuicio claro y actual" se revela del contenido del acuerdo impugnado, es decir, el del Consejo de Gobierno, "que concurre un interés público y general en la realización de inversiones económicas de muy elevada magnitud, por su repercusión en la generación de un elevado volumen de empleo directo e indirecto".

El auto, con fecha 16 de junio, explica que el acuerdo del Ejecutivo asturiano por el que se concedió la declaración de Proyecto de Interés Estratégico recoge que “la inversión directa mínima asciende a cuarenta y cinco millones de euros" y que generará "en fase de construcción, de 300 a 500 empleos directos y de 400 a 1000 empleos indirectos, y en fase de explotación, 170 empleos directos desde el inicio de la actividad, con la previsión de alcanzar 260 empleos en tres años además de 700 indirectos, indicando además que el 90 por ciento de los contratos serán indefinidos”.

El proyecto cumple, según el auto, "el criterio de impacto económico establecido en el apartado 3 del artículo 4" de la legislación relativa a los proyectos estratégicos "al asumir el compromiso de ejecutar una inversión directa de entre 45 y 50 millones de euros, en un plazo inferior a dos años desde la obtención de las autorizaciones necesarias".

Garantía de cobertura

Desde el punto de vista económico, la propuesta se configura "como un proyecto con un modelo de negocio capaz de generar un impacto significativo en el territorio, respaldado por la solvencia y el apoyo financiero de Costco Wholesale Corporation, tercera empresa de retail del mundo, que garantiza la cobertura económica de la filial española, no solo durante la fase de puesta en marcha, sino también durante un período posterior prolongado, estimado en un mínimo de 18 meses", recoge el auto.

Recoge también que, según el proyecto y el compromiso del promotor, "su implantación supondrá no solo una inyección directa de inversión en el municipio, sino también un efecto multiplicador sobre la economía local, al combinar una fuerte inversión inicial con una gestión empresarial de largo plazo".

En este sentido, "cabe destacar la creación de un elevado volumen de empleo estable y de calidad, tanto directo (personal de tienda, logística o gerencia) como indirecto (proveedores y servicios asociados)".

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", tras conocer el auto, señaló que se trata de "una excelente noticia para los intereses de Siero y de Asturias". "Me parece que está muy bien jurídicamente, está muy bien justificado, muy bien explicado. Lo comparto, no sólo respeto, que siempre respeto las decisiones de los tribunales, sino que además lo comparto al cien por cien”, añadió el regidor.