Javier Vicario impartirá en Pola de Siero un taller de improvisación teatral gratuito que busca potenciar la creatividad
La iniciativa regresa a Siero tras el éxito de la edición anterior, que cubrió todas las plazas disponibles
Nueva edición del taller "Impro, una técnica teatral que enriquece la vida: improvisación teatral como motor cultural desde el encuentro intergeneracional". La actividad, para mayores de 16 años y de carácter gratuito, se celebrará del 13 al 17 de julio en la Casa de la Cultura de Pola de Siero, y el curso se desarrollará en horario de 11.00 a 13.30 horas.
El taller lo impartirá Javier Vicario y propone "la improvisación teatral como una herramienta para favorecer la creatividad, la comunicación y el encuentro entre generaciones", tal y como explicó la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, que presentó la iniciativa acompañada de la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes.
Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita hasta completar las plazas disponibles. La actividad, gratuita, regresa a Siero tras la buena acogida de la edición celebrada el pasado año, en la que se cubrieron todas las plazas ofertadas.
"La improvisación teatral permite acercarse a las artes escénicas de una forma participativa y dinámica, favoreciendo además el intercambio de experiencias entre personas de distintas edades", destacó Aurora Cienfuegos.
Mientras, Pilar Santianes animó a la ciudadanía a participar en esta propuesta, destacando “el valor de estas actividades para fomentar las relaciones personales, la creatividad y la participación cultural”.
- Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: 430.000 euros en tasas, permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados
- Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo
- La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
- Las obras de la rotonda de El Berrón empezarán en julio y estarán listas antes de que finalice el año
- Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa