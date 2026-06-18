Javier Vicario impartirá en Pola de Siero un taller de improvisación teatral gratuito que busca potenciar la creatividad

Nueva edición del taller "Impro, una técnica teatral que enriquece la vida: improvisación teatral como motor cultural desde el encuentro intergeneracional". La actividad, para mayores de 16 años y de carácter gratuito, se celebrará del 13 al 17 de julio en la Casa de la Cultura de Pola de Siero, y el curso se desarrollará en horario de 11.00 a 13.30 horas.

El taller lo impartirá Javier Vicario y propone "la improvisación teatral como una herramienta para favorecer la creatividad, la comunicación y el encuentro entre generaciones", tal y como explicó la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, que presentó la iniciativa acompañada de la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita hasta completar las plazas disponibles. La actividad, gratuita, regresa a Siero tras la buena acogida de la edición celebrada el pasado año, en la que se cubrieron todas las plazas ofertadas.

"La improvisación teatral permite acercarse a las artes escénicas de una forma participativa y dinámica, favoreciendo además el intercambio de experiencias entre personas de distintas edades", destacó Aurora Cienfuegos.

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Mientras, Pilar Santianes animó a la ciudadanía a participar en esta propuesta, destacando “el valor de estas actividades para fomentar las relaciones personales, la creatividad y la participación cultural”.