Las Mujeres Jucal Calís clausuran el taller de costura que se ha enfocado al emprendimiento y se celebró en Granda

Reforzar las capacidades y habilidades en el ámbito textil ha sido el objetivo del taller de costura del proyecto Jucal Textil, impulsado por la Asociación de Mujeres Jucal Calís en Granda. Acaba de finalizar en la presente edición y con ese motivo el grupo participante recibió la visita de la concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, que acudió al acto de clausura.

La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de emprendimiento e inclusión social promovido por la asociación Mujeres Jucal Calís. Durante el encuentro con la concejala, las participantes compartieron los detalles y piezas del trabajo realizado a lo largo de la formación, una iniciativa orientada a favorecer la inserción laboral y la autonomía de las mujeres participantes a través de la creación y comercialización de productos textiles artesanales.