Podemos Siero denuncia que la conducción entre El Piqueru y Pumarabule "acumula años de retraso"

Podemos Siero denuncia que el proyecto para renovar la conducción entre El Piqueru y Pumarabule "acumula años de retraso", mientras que los vecinos siguen sufriendo cortes de agua.

La formación morada asevera que gran parte de la parroquia de Pumarabule "se ha visto privada del suministro de agua coincidiendo, una vez más, con un fin de semana de temperaturas muy elevadas".

"La necesaria renovación de la traída de El Piqueru a Pumarabule, anunciada en 2023, lleva desde entonces parada por fallos en el proyecto que, según se nos dice, impiden que se ejecute. La realidad es que ni se está diseñando un nuevo proyecto ni hay ningún plan para dar solución a este problema que se repite con demasiada frecuencia", inciden desde Podemos.

La portavoz municipal de la formación, Silvia Tárano, sostiene, que "la única solución que aporta este equipo de gobierno es la privatización". "Por este motivo, no apoyamos ni los presupuestos ni las modificaciones de remanentes, ya que dejan fuera cuestiones básicas como esta y no priorizan las necesidades reales de la zona rural", concluye.

La formación lamenta que "los esfuerzos del Alcalde y su grupo municipal estén centrados en cuestiones estéticas, de utilidad y conveniencia más que dudosas, mientras se desatienden las necesidades de las vecinas y vecinos de Siero en lo que es un suministro básico como el acceso al agua potable en condiciones adecuadas y con garantías de funcionalidad".

"Ya hemos perdido la cuenta de las ocasiones en que esta zona de Carbayín, como muchas otras de la zona rural, se han visto afectadas por cortes provocados por averías, sin que el gobierno local haya sido capaz de ofrecer una solución definitiva a un problema que afecta directamente a la calidad de vida de la gente", apunta la edil.

Podemos urge al PSOE de Siero y sus socios en el gobierno "a dar prioridad a lo que de verdad es importante y llevar a cabo el proyecto de renovación del tramo de la traída que da suministro a Pumarabule" para que pueda ser ejecutado a la mayor brevedad posible y "evitar que las familias de la zona sigan padeciendo cortes recurrentes en el abastecimiento de agua".

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Concluye la formación morada que "garantizar el acceso al agua potable no puede depender de actuaciones provisionales ni de soluciones privatizadoras; requiere inversión pública y una planificación que ponga las necesidades de la ciudadanía por delante de otras cuestiones", señalan.