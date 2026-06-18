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Verano activo en Siero: yoga, pilates, aeróbic, calistenia, cross training, tenis y más en el programa de julio del Patronato Deportivo

Pola de Siero, Lugones, El Berrón, La Fresneda, Lieres, Carbayín Alto y Carbayín Bajo acogerán el desarrollo de las actividades

Siero presenta su oferta de actividad física para el verano.

Siero presenta su oferta de actividad física para el verano. / Europa Press

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Oferta estival del Patronato Deportivo Municipal de Siero. El próximo julio las instalaciones deportivas de Pola de Siero, Lugones, El Berrón, La Fresneda, Lieres, Carbayín Alto y Carbayín Bajo, desarrollarán actividades adaptadas al periodo vacacional y con diferentes propuestas para diversas edades y niveles de condición física.

Aeróbic, aerofitness, fitness dance, calistenia, cross training, gerontogimnasia, pilates, yoga, entrenamiento funcional, TRX, tenis y gimnasia de mantenimiento son las actividades disponibles. El objetivo es facilitar la práctica deportiva durante los meses de verano y mantener una oferta de actividad física distribuida por distintos núcleos del concejo.

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El concejal de Deporte, Jesús Abad, presentó la programación de actividades del Patronato y destacó que "con esta programación queremos seguir ofreciendo alternativas para la práctica deportiva durante el verano, adaptando horarios y actividades a esta época del año para que los vecinos puedan mantenerse activos y disfrutar de las instalaciones municipales".

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