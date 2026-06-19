El Alcalde llevará a Pleno la consulta popular sobre la gestión del agua, aunque solicitará que se desestime la petición
El regidor pone en marcha el procedimiento al haber reunido las firmas suficientes la plataforma, pero no saldrá adelante al contar el PSOE con mayoría absoluta
El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", llevará al pleno de la próxima semana el asunto de la convocatoria de una consulta popular sobre la externalización de la gestión del servicio de agua en el municipio. Según la ley, es el pleno el que inicialmente debe dar de paso el inicio del procedimiento, aunque todo parece que no será así puesto que el regidor, que gobierna con mayoría absoluta en Siero, ya ha avanzado que solicitará la desestimación de la propuesta.
García indicó hoy que la plataforma que recogió las firmas para la consulta sí ha reunido las suficientes para solicitar la convocatoria y, que por lo tanto, se actúa según lo que prevé la legislación. El colectivo que se opone a la privatización de la gestión del servicio cifró en 10.854 firmas las presentadas.
El Alcalde avanzó también este viernes que la empresa que resulte adjudicataria de la gestión del servicio tendrá que ampliar o dotar de nuevas infraestructuras cuatro depósitos de agua del municipio en los primeros 4 años de vigencia del contrato. La inversión que deberá realizar solo en este aspecto será de 14 millones de euros y la actuación en los 4 depósitos permitirá incrementar en un 98 por ciento la capacidad de abastecimiento del concejo.
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