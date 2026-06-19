El Berrón se viste de fiesta para celebrar la noche de San Juan con merienda popular y hoguera
El aparcamiento del campo de fútbol de la localidad acoge las actividades a partir de las 18.00 horas
El Berrón celebra a lo grande la cita de San Juan y para el próximo 23 de junio ha preparado un programa de actividades del que la asociación vecinal invita a disfrutar. La cita se iniciará a las 18.00 horas con una merienda popular, para la que se habilitarán mesas y sillas al precio de dos euros por persona, además de una barra con precios populares. Será en el aparcamiento del campo de fútbol de la localidad. El encendido de la hoguera tendrá lugar a las doce de la noche.
La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, presentó este viernes el programa junto a Jairo Junco, representante de la asociación vecinal Amigos de El Berrón, colectivo organizador que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Siero y varias empresas y establecimientos de la zona.
"La noche de San Juan es una de las celebraciones más arraigadas en nuestros pueblos y una magnífica oportunidad para que vecinos y visitantes compartan una jornada de convivencia en torno a una tradición muy especial”, destacó Nosti durante la presentación de los actos, que tuvo lugar en el Ayuntamiento.
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