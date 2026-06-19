El colegio Xentiquina de Lieres fin de curso sobre ruedas: pilotos de rally para despedir el año

Alberto Ordóñez es uno de los pilotos de rally más destacados de Asturias. A lo largo de su carrera ha demostrado que los grandes logros no se consiguen de un día para otro, sino gracias al esfuerzo, la constancia y la capacidad de superarse cada día. Este jueves acudió al colegio público Xentiquina Solvay de Lieres (Siero) para explicar a sus alumnos "cómo es el deporte del automovilismo y cómo se vive desde dentro el mundo del motor". Lo hizo acompañado de Jaime Martínez, piloto de camión del Dakar Classic.

Alberto Ordóñez, en el colegio Xentiquina de Lieres, junto a su Citroën C3 Rally 2. / L. R.

Martínez repite asistencia al centro con un camión 4x4 de categoría Clásico. "Les he contado qué significa el deporte en equipo, cómo hay que cuidar la alimentación y la importancia de contar con una buena forma física para poder participar en las competiciones", comentó. Pero sobre todo, insistió en que "lo más importante son los estudios. El deporte no es solo ir y competir, hay mucho detrás y, aunque vayas sentado al volante, una buena formación es básica".

Ordóñez calificó el encuentro "de diez". "Ha sido era una experiencia supergratificante trabajar con niños de estas edades, sobre todo los pequeños, que la verdad que me ha hecho muy feliz y espero poder volver a repetir en el futuro", dijo.

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Dos alumnos se toman una foto en el interior del vehículo de Alberto Ordóñez. / L. R.

Durante la jornada, los alumnos pudieron hacerse fotos en el interior de ambos vehículos de competición y resolver sus dudas respecto a los deportes de motor. "Han hecho preguntas muy interesantes y, en ocasiones, hasta comprometidas", coincidieron ambos pilotos.