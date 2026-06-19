Erica Cortina, nueva campeona de Asturias de patinaje artístico en categoría benjamín: "Siempre ha tenido habilidad para el deporte"

El mundo del patinaje artístico asturiano tiene una nueva promesa. Erica Cortina, de 8 años y residente en La Fresneda (Siero), se alzó con el título de campeona de Asturias a principios de junio y no puede estar más feliz. "Es un reconocimiento enorme a todo mi empeño en hacerlo mejor y al esfuerzo", dice la pequeña, que destaca desde que comenzó con esta afición hace un par de años.

La pasión de esta pequeña por el patinaje comenzó hace dos años, "cuando vi colgados por la urbanización los carteles del Siero Patinaje Club invitando a los niños a que fuéramos a probar esta disciplina", recuerda. Ni corta ni perezosa, y armada con unos patines comprados en una popular tienda de deportes, "nos acercamos hasta el Instituto de Educación Secundaria La Fresneda, me gustó, y a lo largo de estos casi tres años he seguido entrenando".

Hasta ahora, cuando acaba de alzarse con el título autonómico de su categoría, logrado en el XLIX Campeonato de Asturias de Patinaje Artístico 2026. La cita, organizada por el Club Patín Ovetus, se celebró entre el 5 y el 7 de junio en el Polideportivo "Manuel Novo", de Tudela Agüeria (Oviedo).

A pesar de ser tan joven, la responsabilidad y disciplina son señas de la personalidad de esta pequeña que entrena entre ocho y diez horas semanales y que, además, es una excelente estudiante. Cortina está a punto de finalizar tercero de Educación Primaria y reconoce que, al menos este año, "compaginar los entrenamientos con mis estudios y los deberes me ha resultado muy fácil".

Su entrenadora, Paola García, fundadora del Siero Patinaje Club al que pertenece Erica Cortina, asegura que "si tuviera que definirla con una palabra sería constancia". Añade además que "es una patinadora muy trabajadora, que escucha atentamente todas las indicaciones y se esfuerza al máximo para aplicarlas". Algo en lo que coinciden también sus padres, Esther Cortina y Ricardo García, que indican que "desde muy pequeña ha sido muy habilidosa, y cualquier deporte que empezaba a practicar lo aprendía muy rápido".

Una habilidad innata

Erica Cortina "tiene una gran capacidad de aprendizaje, mucha disciplina y una actitud ejemplar en cada entrenamiento", comenta su entrenadora. Además, "nunca se rinde y siempre busca seguir mejorando". Algo que ha heredado de sus progenitores que corroboran que "cuando se nos mete algo en la cabeza, no paramos hasta que lo conseguimos".

El patinaje artístico no es el único deporte que practica esta pequeña. El tenis y la gimnasia rítmica son dos de sus otras pasiones, aunque "tuve que dejarlos de lado para poder prepararme para el Campeonato de Asturias de patinaje". Esto le permitió "poder entrenar de dos a tres horas diarias, incluyendo sábados, domingos y días de fiesta, como el Martes de campo".

Ricardo García y Esther Cortina, tremendamente orgullosos, al igual que su hermano mayor Samuel (11 años), señalan que ser padre de un joven deportista exige mucho sacrificio. "Es una dedicación plena diaria porque los entrenamientos no son siempre en el mismo lugar". Reconocen que "a veces no se pasa bien, sobre todo cuando las cosas no salen como se esperaban, pero está siendo un aprendizaje para todos".

Para el club, una entidad joven de reciente creación, el título de Erica Cortina "es una recompensa al trabajo realizado durante estos años y una motivación extra para seguir creciendo, formando deportistas y afrontando nuevos retos con ilusión".

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Debido a que la categoría en la que participa no puede acceder todavía al Campeonato de España, la pequeña se centra ahora en su participación en la última fase de la Copa de Oro que se celebrará los días 20 y 21 de junio en el Polideportivo Municipal de La Felguera, organizada por el Club Deportivo Artístico Langreo. Sueña, siempre sobre ruedas, con "cerrar la temporada con otro título para el Club Patinaje Siero".