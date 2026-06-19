Hinchables, gyncana y fiesta de la espuma: La Fresneda cierra el curso por todo lo alto
El colegio sierense celebró una jornada de convivencia que reunió a cerca de 500 personas entre alumnos, familias y profesores
Lucía Rodríguez
A lo lejos se podía escuchar el bullicio de los niños, ilusionados y emocionados. El colegio público de La Fresneda (Siero) celebró este jueves una fiesta de fin de curso por todo lo alto en el Club de Campo de la urbanización, que consiguió reunir a cerca de 500 personas. En la cita, que se desarrolló entre las 10 y las 12.30 horas, participó toda la comunidad educativa, desde el alumnado a los docentes, pasando también por las familias.
En la parcela de la entidad se distribuían distintos espacios dedicados a diferentes actividades. Dos atracciones hinchables hicieron las delicias de los más pequeños, mientras que los de cursos superiores disputaban una carrera de relevos o jugaban al famoso "balón prisionero", denominado ahora "Cementerio".
La jornada finalizó con una gran fiesta de la espuma que contó con la participación exclusivamente de los niños de Educación Primaria, para preservar la seguridad del alumnado de Infantil.
Es la primera vez que el centro educativo se celebra un acto de estas características, ya que, hasta ahora, los últimos días de curso estaban dedicados a la "Semana Cultural", donde los padres podían acudir al colegio a realizar distintos talleres. Mientras que la jornada de la mañana fue organizada por docentes y equipo directivo del colegio, durante la tarde, los alumnos pudieron disfrutar de la fiesta organizada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
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