IU Siero alerta sobre el impacto del traslado del Centro de Educación de Adultos a Lugones y pide que se mantenga en la Pola

Izquierda Unida (IU) de Siero pide a la consejería de Educación que reconsidere el traslado del Centro de Adultos desde Pola de Siero a Lugones, pues modificar la ubicación "puede dificultar el acceso a la formación de personas adultas de Siero, Piloña y del entorno rural". "Una decisión de este calado no puede tomarse atendiendo únicamente a la disponibilidad de espacios. Debe analizarse también el perfil del alumnado, las comunicaciones en transporte público y la función social que cumple la educación de personas adultas", señala la coalición.

La organización sierense muestra así su preocupación ante la intención de trasladar la actividad de este centro, que actualmente se desarrolla en las instalaciones del IES Río Nora, en Pola de Siero, al Colegio Público La Ería, en Lugones. Y avanza que pedirá información sobre este asunto y defenderá que cualquier reorganización del centro "se haga con transparencia, con criterios sociales y escuchando a las personas usuarias del servicio".

IU Siero recuerda que este servicio se dirige a personas que, en muchos casos, retoman sus estudios después de años, "buscan obtener una titulación básica, mejorar su formación o acceder a nuevas oportunidades laborales". "Es un alumnado con realidades muy distintas: personas desempleadas, trabajadoras con horarios difíciles, personas con cargas familiares, con menos recursos económicos o que dependen del transporte público para desplazarse", destaca la organización.

La coordinadora local de IU Siero, Alicia Álvarez, advierte de que “no hablamos solo de mover unas clases de un edificio a otro". "Hablamos de si una persona adulta, con dificultades para desplazarse, con cargas familiares o con horarios laborales limitados, va a poder seguir estudiando o va a terminar abandonando”, subraya.

Más dificultades para compatibilizar

La coalición reclama que se tenga en cuenta que "trasladar la actividad desde Pola de Siero a Lugones puede suponer una barrera añadida para parte del alumnado procedente no solo de la Pola, sino también de Piloña, Nava, Noreña, El Berrón, Lieres, Carbayín y otras zonas rurales o peor comunicadas". Y que para muchas de estas personas, "el cambio de ubicación puede implicar más tiempo de viaje, transbordos, peores combinaciones horarias y mayores dificultades para compatibilizar la formación con su vida diaria".

Alicia Álvarez incide en que “la educación pública de personas adultas debe acercarse a la ciudadanía, no alejarse de ella”, y añade que “este tipo de decisiones deben medirse por su impacto real sobre quienes más necesitan el servicio, no solo por la disponibilidad administrativa de un edificio”.

La organización insiste en que "no se trata de enfrentar" a Lugones con Pola de Siero. “Lugones tiene su peso, su población y sus necesidades, pero Pola de Siero mantiene una posición más equilibrada para atender al conjunto del ámbito Siero-Piloña y al entorno rural del concejo”, valora Álvarez.

Por ello, IU Siero pide a la Consejería de Educación "que explique públicamente los motivos del traslado, aclare si existe un informe técnico que lo justifique y detalle si se ha evaluado previamente el impacto que puede tener sobre el alumnado". Considera que debería mantenerse la actividad en Pola de Siero o al menos, dar "una solución que no perjudique al alumnado de la comarca".