Siero despide el curso con excursiones, juegos, hinchables y celebraciones escolares por todo el municipio

El final de curso ha transformado esta semana los colegios de Siero en grandes espacios de juego y fiesta. Alumnos, profesores y familias han compartido actividades para todos los gustos, pero todas ellas marcadas por las ganas de pasarlo bien y dar la bienvenida al verano y la asuencia de deberes por todo lo alto.

Uno de los programas más completos se ha desarrollado en el colegio El Cotayo de Carbayín Alto, donde los escolares han puesto el punto final a un proyecto educativo centrado en las comunidades autónomas que se desarrolló durante toda la semana. El martes organizaron una actividad en la que participaron también alumnos del colegio de Carbayín Bajo. Los estudiantes recorrieron los distintos stands dedicados a todas las comunidades autónomas mientras sus compañeros les explicaron los aspectos más relevantes de cada territorio y participaron en juegos de convivencia.

La jornada contó además con la presencia de numerosas familias y concluyó con el tradicional mercadillo de fin de curso, en el que se vendieron productos elaborados por los propios alumnos.

Las actividades continuaron el jueves con un desayuno saludable para concienciar a los escolares sobre la importancia de mantener una alimentación equilibrada desde primera hora del día. Posteriormente, el centro celebró una fiesta de convivencia organizada en colaboración con la asociación de madres y padres (AMPA), que incluyó juegos tradicionales y una fiesta de la espuma en el patio del colegio.

El cierre definitivo llegará este viernes con un festival de folclore en el polivalente de Santiago de Arenas. Todos los cursos participaron en actuaciones inspiradas en las comunidades autónomas españolas, con un recorrido musical y cultural que abarca desde un aurresku vasco hasta el flamenco andaluz, en presencia de las familias.

Hinchables y helados

También en Pola de Siero, el colegio Hermanos Arregui ha apostado por la diversión con una gran fiesta de la espuma celebrada en un espacio de actividades de La Carrera. Música, baile, pistolas de gel, pulsadores y un pequeño quiosco para tomar algo han formado parte de una jornada festiva en la que tampoco faltaron los hinchables y los helados para los más pequeños.

Por su parte, el colegio Celestino Montoto ha dedicado la jornada a fomentar la convivencia entre los alumnos mediante propuestas lúdicas como pintacaras, juegos cooperativos, un discopatio y juegos gigantes.

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En Lugones, el colegio del Carbayu celebró el pasado jueves una fiesta organizada por el AMPA también con espuma y este viernes tuvieron lugar las graduaciones, mientras que el Colegio Rural Agrupado Viella-Faes ha optado por trasladar la celebración al entorno natural. Los alumnos más pequeños disfrutan de una excursión al núcleo zoológico El Bosque, mientras los mayores realizan una ruta circular por Bueño y visitan el Museo del Hórreo. La jornada culminará con una convivencia entre familias en un área recreativa del concejo de Morcín.