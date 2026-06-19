Siero licita las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto

El Ayuntamiento de Siero acaba de sacar a licitación las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto. La actuación cuenta con un presupuesto de 97.882,49 euros, IVA incluido, y un periodo de ejecución de dos meses. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 7 de julio. Así lo anunciaron este jueves el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa.

Las obras actuarán sobre el camino que conecta el núcleo rural de Corripos con la carretera AS-376, en un tramo de aproximadamente 691 metros de longitud. El proyecto contempla la renovación completa de la capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico, así como el ensanche de distintos puntos del vial para mejorar las condiciones de circulación.

Además de la mejora del firme, la actuación incluye trabajos de acondicionamiento y refuerzo del sistema de drenaje, con la ejecución de cunetas, caños de desagüe, pozos de registro y pasos salvacunetas asociados a accesos y fincas. También se adecuarán diversos accesos existentes y se renovará la señalización horizontal y vertical del camino. Los trabajos de pavimentación se suman al proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, actualmente en ejecución, y que cuentan con un presupuesto de 184.712,85 euros.

Un esfuerzo importante

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha destinado un total de 15.169.067 euros a actuaciones relacionadas con la mejora y mantenimiento de caminos municipales y para este año, el presupuesto municipal contempla una partida de 1.627.518,26 euros. En ese sentido, el alcalde recordó que "en los últimos años hemos realizado un importante esfuerzo para mejorar la red de caminos del concejo".

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Destacó, además, que "era un ámbito que generaba numerosos problemas relacionados con la renovación, el mantenimiento y los desbroces, y hoy la situación es muy distinta, con una apuesta presupuestaria importante y mucho trabajo de planificación y ejecución para dar respuesta a las demandas vecinales".