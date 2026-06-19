Siero licita las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto
La actuación, que cuenta con un presupuesto de 97.882,49 euros y un plazo de ejecución de dos meses, permitirá renovar el firme y mejorar el drenaje en un tramo de 691 metros
Lucía Rodríguez
El Ayuntamiento de Siero acaba de sacar a licitación las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto. La actuación cuenta con un presupuesto de 97.882,49 euros, IVA incluido, y un periodo de ejecución de dos meses. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 7 de julio. Así lo anunciaron este jueves el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa.
Las obras actuarán sobre el camino que conecta el núcleo rural de Corripos con la carretera AS-376, en un tramo de aproximadamente 691 metros de longitud. El proyecto contempla la renovación completa de la capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico, así como el ensanche de distintos puntos del vial para mejorar las condiciones de circulación.
Además de la mejora del firme, la actuación incluye trabajos de acondicionamiento y refuerzo del sistema de drenaje, con la ejecución de cunetas, caños de desagüe, pozos de registro y pasos salvacunetas asociados a accesos y fincas. También se adecuarán diversos accesos existentes y se renovará la señalización horizontal y vertical del camino. Los trabajos de pavimentación se suman al proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, actualmente en ejecución, y que cuentan con un presupuesto de 184.712,85 euros.
Un esfuerzo importante
Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha destinado un total de 15.169.067 euros a actuaciones relacionadas con la mejora y mantenimiento de caminos municipales y para este año, el presupuesto municipal contempla una partida de 1.627.518,26 euros. En ese sentido, el alcalde recordó que "en los últimos años hemos realizado un importante esfuerzo para mejorar la red de caminos del concejo".
Destacó, además, que "era un ámbito que generaba numerosos problemas relacionados con la renovación, el mantenimiento y los desbroces, y hoy la situación es muy distinta, con una apuesta presupuestaria importante y mucho trabajo de planificación y ejecución para dar respuesta a las demandas vecinales".
- Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: 430.000 euros en tasas, permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados
- Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo
- La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
- Las obras de la rotonda de El Berrón empezarán en julio y estarán listas antes de que finalice el año
- Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa