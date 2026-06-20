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El Principado adjudica la redacción del proyecto para ampliar el Centro de Salud del Berrón

La obra permitirá mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del equipamiento actual, ubicado en los bajos de un edificio situado en la avenida de Langreo

El interior del Centro de Salud de El Berrón

El interior del Centro de Salud de El Berrón

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Luján Palacios

Luján Palacios

El Berrón (Siero)

La Consejería de Salud ha adjudicado la redacción del proyecto de la reforma y ampliación del consultorio de El Berrón (Siero) por 17.545 euros. La empresa adjudicataria tiene un plazo de 70 días para ejecutar el proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad.

La obra permitirá mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del equipamiento actual, ubicado en los bajos de un edificio situado en la avenida de Langreo, así como su ampliación con la incorporación de un local contiguo. De esta manera, el centro sumará 220 metros cuadrados y rondará los 500 metros.

 La actuación también prevé tratar las fachadas para mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética del inmueble, así como instalar en el exterior un aparcamiento de bicicletas y apoyos para descansar en postura semisentada.

Permuta

El Ayuntamiento de Siero formalizó el año pasado la permuta entre un local municipal y un local de titularidad privada para ampliar estas instalaciones, una de las grandes demandas de una población en expansión para la que los servicios actuales se han quedado pequeños.

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El local situado en El Berrón, ubicado en la Avenida de Langreo y anexo al centro de salud, cuenta con una superficie aproximada de 222 metros cuadrados.

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