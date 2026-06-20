El Principado adjudica la redacción del proyecto para ampliar el Centro de Salud del Berrón
La obra permitirá mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del equipamiento actual, ubicado en los bajos de un edificio situado en la avenida de Langreo
La Consejería de Salud ha adjudicado la redacción del proyecto de la reforma y ampliación del consultorio de El Berrón (Siero) por 17.545 euros. La empresa adjudicataria tiene un plazo de 70 días para ejecutar el proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad.
La obra permitirá mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del equipamiento actual, ubicado en los bajos de un edificio situado en la avenida de Langreo, así como su ampliación con la incorporación de un local contiguo. De esta manera, el centro sumará 220 metros cuadrados y rondará los 500 metros.
La actuación también prevé tratar las fachadas para mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética del inmueble, así como instalar en el exterior un aparcamiento de bicicletas y apoyos para descansar en postura semisentada.
Permuta
El Ayuntamiento de Siero formalizó el año pasado la permuta entre un local municipal y un local de titularidad privada para ampliar estas instalaciones, una de las grandes demandas de una población en expansión para la que los servicios actuales se han quedado pequeños.
El local situado en El Berrón, ubicado en la Avenida de Langreo y anexo al centro de salud, cuenta con una superficie aproximada de 222 metros cuadrados.
- Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: 430.000 euros en tasas, permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: 'Nadie nos ha transmitido lo contrario
- Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo
- La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
- Costco sigue adelante en Siero: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes