Siero invertirá cien millones en diez años en saneamiento y abastecimiento: el plan del Ayuntamiento para completar el ciclo del agua

El Pleno de Siero aprobará el próximo jueves, salvo sorpresa, el estudio económico-financiero y el calendario de inversiones vinculadas a la externalización del servicio municipal de aguas, documento que prevé movilizar alrededor de cien millones de euros durante la próxima década para completar el ciclo integral del agua en el concejo. El alcalde, el socialista Ángel García "Cepi", y el concejal Manuel Pergentino Martínez presentaron este sábado una planificación que prevé cerca de 35 millones de gasto, a cargo de la adjudicataria del servicio, en la red de abastecimiento, así como otros 65 millones de fondos municipales para extender y completar el saneamiento.

La propuesta que se someterá a consideración de la Corporación, con mayoría absoluta del PSOE, recoge las actuaciones previstas y su programación temporal. Entre las primeras obras, tal y como avanzó el regidor, figuran los nuevos depósitos para la Pola y El Berrón.

La estrategia recoge la ampliación de la capacidad de almacenamiento mediante nuevos depósitos, la renovación de redes de distribución, la sustitución de tuberías, la digitalización de contadores y la implantación de sistemas de control y gestión destinados a mejorar la eficiencia del servicio y garantizar el suministro futuro. Estas actuaciones se desarrollarán a través de la futura concesión del servicio de abastecimiento.

Reparto

Por su parte, el Ayuntamiento continuará ejecutando con recursos municipales las actuaciones incluidas en el Plan Director de Saneamiento. La previsión es movilizar unos 65 millones de euros para extender progresivamente este servicio a los núcleos que todavía carecen de él y completar así la red del concejo.

Durante la presentación, García explicó que el objetivo es disponer de una red de abastecimiento y saneamiento "moderna y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras del municipio, tanto desde el punto de vista residencial como empresarial".

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El regidor señaló que "con estas inversiones tendremos completada la red de agua y saneamiento, y dispondremos de unas infraestructuras preparadas para responder no solo a las necesidades actuales, sino también a los retos futuros". "Queremos garantizar el suministro de agua y que Siero pueda seguir creciendo, captando habitantes y empresas durante las próximas décadas", concluyó.