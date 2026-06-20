Los vecinos esperan el nuevo parque de La Reconquista de la Pola: “Dará más vida a la zona y vendrán más niños a jugar”

A Thiago y Aitor Vega les gusta jugar al balón en el parque del barrio de la Luz, en Pola de Siero, que les queda a escasos metros de su casa. Allí se divierten, una tarde entre semana, junto a dos amigos mayores de edad, Santiago Pilar y David Valverde, con los que disputan un pequeño partidillo. Lo hacen en un entorno tranquilo, en el que echan en falta en ocasiones compañía de otros jóvenes. “Es que nuestros compañeros de clase se van todos al parque junto al Ayuntamiento, pero está muy lleno”, comentan los hermanos Vega. Por eso aplauden el proyecto de reforma de la zona, cuyas obras ya están en marcha, y que hará que para el verano de 2027 se transforme en el parque de La Reconquista, un espacio de más de 15.000 metros cuadrados, con varias canchas, pista para caminar, zona de juegos y hasta un parking subterráneo.

“Dará más vida a la zona y vendrán más niños a jugar seguro”, comentan Santiago Pilar y David Valverde. Una opinión que comparten los vecinos de la zona y usuarios del parque actual, de dimensiones mucho más reducidas respecto a las que finalmente se podrán disfrutar tras la obra. “Está muy bien el proyecto, que haya muchas zonas verdes y más canchas para hacer deporte”, resaltan estos dos jóvenes.

La actuación, que está cofinanciado en un 70 por ciento por la Unión Europea, se adjudicó por un importe de 5.850.049 euros. Consistirá en la creación de un gran espacio espacio verde, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre.

"El nuevo aparcamiento es un punto a favor"

La iniciativa incluye los terrenos del antiguo matadero, donde se construirá un parking para 146 coches. “Es un gran punto a favor lo del aparcamiento, porque cada vez esta más complicado en la Pola, y especialmente en esta zona”, comenta Chema Álvarez, que pasea a diario junto a su perra Kira. “Está muy bien la idea, quedará muy guapo seguro, cada vez somos más vecinos en Pola de Siero, y que los críos tengan un parque más para ir me parece estupendo”, señala.

Desde Forfontía, en La Carrera, se acercan dando un paseo Roberto Pita y Sandra Iglesias con su hijo Xian, de dos años. “Por cercanía nos viene muy bien, le podremos dar buen uso seguro”, comentan los padres del pequeño. “Vamos muchas veces al parque principal, el del Ayuntamiento, que está muy lleno siempre. Aquí suele estar bastante solo, así que esperemos que sirva para animarlo, que haya más movimiento”, enfatizan.

Mesas de ping-pong o hasta una cancha de voley playa son algunos de los nuevos equipamientos que habrá en este espacio, que tendrá además también zona verde y arbolada con una pista para caminar. “Estaría bien también algo para el skate”, detalla Aitor Vega.

“Es una zona muy solellera, orientada al Sur, que seguro que tendrá mucho uso, es ideal para venir a pasear, y eso llenará de niños y adultos el parque”, valora Víctor Blanco, otro residente en la zona, que confía también en que este entorno de la zona oeste de la Pola “quede totalmente integrado y no tan aislado como sucede ahora a veces”.