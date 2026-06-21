Comienza la obra para el derribo del antiguo economato de Lugones, en un ámbito donde se harán viviendas y habrá un nuevo supermercado

Han comenzado las obras de demolición del antiguo economato de Lugones, ubicado en un punto donde está previsto un nuevo desarrollo con viviendas y también un supermercado de la firma Alimerka.

Los trabajos se iniciaron esta semana. La demolición de este espacio ha venido siendo una reclamación vecinal desde hace años. En la zona ya se derribó en 2018 la antigua factoría de muebles Campa, que se había convertido en foco de insalubridad y otros problemas y fue declarada en ruina.

Vista del espacio en una imagen de esta semana. / L. R.

Por el momento no hay más datos sobre el nuevo desarrollo de viviendas de este punto, pero sí que habrá más pisos en esta zona de Lugones, localidad más poblada de Siero y que sigue registrando un espectacular crecimiento, con una altísima demanda de inmuebles.

Expansión residencial

Hay en marcha varias promociones de vivienda en distintos puntos de Lugones y se estima que en el ámbito del bulevar y de La Ería hay suelo para unas dos mil en un momento en el que la falta de oferta es un gran problema no solo en Asturias, sino en el conjunto de España.

El bulevar, una de las grandes obras del Ayuntamiento de Siero, ya ha iniciado las obras de su cuarta fase y el proyecto en su conjunto ha abierto la puerta a una gran expansión urbana que contribuirá a un crecimiento de una localidad que puede poner la vista en el objetivo de los 20.000 habitantes en los próximos años si sigue a este ritmo. Actualmente va camino de los 14.000 vecinos.

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Lugones atrae población y por ello también inversiones relacionadas con los servicios que ello requiere. La instalación de supermercados en la localidad es muy llamativa en estos últimos años. Tras la urbanización municipal del entorno, en la zona norte de Lugones se inauguró en 2021 un gran súper de Lidl y en este punto está previsto que haya otro de Mercadona a corto plazo. En la zona de acceso a La Fresneda se inauguró también un Aldi en 2023 y en el ámbito donde ahora se derriba el antiguo economato habrá un Alimerka además de las viviendas.