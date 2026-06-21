Convivencia y ejercicio para mayores: 25 personas participan en los paseos saludables de Valdesoto
Pilar Santianes y María José Fernández acompañaron a los asistentes
J. A. O.
La concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, acompañaron a los 25 participantes en el Paseo Saludable celebrado en Valdesoto.
Los Paseos Saludables se enmarcan en el programa Siero Acompaña, una iniciativa municipal orientada a fomentar la actividad física, promover hábitos de vida saludables y favorecer espacios de encuentro y convivencia entre las personas mayores de 60 años del concejo. A través de esta propuesta se organizan rutas en distintas parroquias del municipio, con recorridos de baja intensidad adaptados a las capacidades de los participantes.
El Ayuntamiento ha encargado un diagnóstico poblacional a través de una consultora especializada para diseñar el programa municipal contra la soledad no deseada, y los datos revelan cómo un total 3.732 personas de más de 60 años viven solas en su domicilio. El concejo cuenta con 17.222 vecinos mayores de 60 años, lo que representa el 32,21 por ciento de la población total. Y dentro de ese ese grupo, el 21,7 por ciento de los mayores de esa franja de edad residen sin otras personas en su casa.
Prácticamente uno de cada tres vecinos ya supera los 60 años, y el envejecimiento presenta un marcado componente de género: entre la población de más edad predominan las mujeres: más de 9.500, frente a unos 7.500 hombres, un fenómeno especialmente acusado en situaciones de soledad residencial.
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