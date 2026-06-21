Fallece Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero
El centro educativo la ha recordado dándole las "gracias por tu ejemplo, tu entrega y tu huella imborrable"
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P. T.
Pola de Siero
Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero, falleció este pasado 17 junio a los 81 años de edad. Toda la comunidad educativa se ha unido al dolor de su familia, amigos y seres queridos y el centro educativo la ha recordado con un emotivo mensaje.
"Su compromiso con la educación, su vocación de servicio y su dedicación a generaciones de alumnos forman parte de la historia y la identidad de nuestro colegio. Gracias por tu ejemplo, tu entrega y tu huella imborrable. Descansa en paz, Isabel", han escrito desde el centro educativo.
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