Fallece Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero

Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero, falleció este pasado 17 junio a los 81 años de edad. Toda la comunidad educativa se ha unido al dolor de su familia, amigos y seres queridos y el centro educativo la ha recordado con un emotivo mensaje.

"Su compromiso con la educación, su vocación de servicio y su dedicación a generaciones de alumnos forman parte de la historia y la identidad de nuestro colegio. Gracias por tu ejemplo, tu entrega y tu huella imborrable. Descansa en paz, Isabel", han escrito desde el centro educativo.