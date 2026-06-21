Mejoras de las conexiones en el entorno de Parque Principado: el vial de la glorieta de la Central Lechera a Viella será reparado

Una vez lista la actuación para completar los accesos a Parque Principado desde la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64), con la construcción de una glorieta en el enlace de Granda Oeste, el Ayuntamiento de Siero acometerá de inmediato una nueva actuación para la mejora de la circulación en el entorno del gran complejo comercial de Paredes. En concreto, se trata de la rehabilitación del vial que conecta la glorieta de la Central Lechera Asturiana (CLAS) con la carretera de Colloto a Viella (SI-3).

El tramo, que es de titularidad municipal, soporta un importante volumen de tráfico y se encuentra en un avanzado estado de deterioro, con la señalización horizontal prácticamente borrada y el firme gastado e irregular.

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El alcalde de Siero, Ángel García ("Cepi"), anunció ayer el inicio de los trabajos, que conllevarán cortes de tráfico mientras se lleva a cabo su ejecución. A juicio del regidor, se trata de una actuación que conlleva una inversión modesta, pero que resulta muy necesaria por el alto índice de tráfico que soporta a diario el vial y por su mal estado general.