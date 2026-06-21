El PP de Siero reclama una ordenanza que regule el uso de patinetes eléctricos en el concejo

El Partido Popular de Siero ha presentado una moción para su debate y aprobación en el próximo pleno municipal para que el concejo cuente con una ordenanza propia que regule el uso de patinetes eléctricos en el concejo. “No sólo iremos a la vanguardia de los Ayuntamientos asturianos, quienes carecen en su casi totalidad de tal regulación, sino que también se solucionará el vacío legal existente dando respuesta a aspectos tan importantes como los de utilización de casco, chalecos reflectantes, velocidad máxima, señalización, seguro de responsabilidad, zonas de estacionamiento, utilización por una sola persona, lugares para la circulación, registro de tales vehículos, o infracciones y sanciones, entre otros particulares”, defiende el portavoz del PP, Juan Luis Berros.

La normativa municipal "carece de una regulación legal, siquiera mínima, para que los patinetes y otros vehículos de movilidad personal puedan circular por las vías públicas del concejo", señala. Es por ello que los populares reclaman que “los técnicos municipales redacten una ordenanza específica al respecto, o bien el uso de estos vehículos se regule mediante su inclusión en la actual ordenanza de tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial del concejo de Siero ya existente”.

Berros defiende la necesidad de aprobar la propuesta que plantea el PP también “por motivos de seguridad vial y utilización de las vías", ya que los usuarios de los patinetes eléctricos comparten vía con los demás vehículos, bicicletas o peatones. “Esta situación hace urgente y necesario abordar de una forma integral la convivencia de tales vehículos con el resto de usuarios de nuestras villas y pueblos”, alega Berros.

Tres meses

De aprobarse la moción del PP en el próximo pleno del Ayuntamiento de Siero, el concejo podría poner en vigor una normativa específica para patinetes eléctricos en los próximos tres meses. Es el cálculo que apunta Juan Luis Berros “si la mayoría absoluta del equipo de gobierno del PSOE y los grupos que le apoyan aprueban la propuesta”.

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Con ello "se evitarían muchos de los conflictos que ahora se están dando, siendo una vía de solución a los problemas que incluso el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincial de 29 de octubre de 2018 puso en valor, y que apenas nadie en nuestra Comunidad Autónoma ha querido implementar”, concluye el portavoz del PP.