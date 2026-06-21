Un restaurante de Pola de Siero se cuela en el top ten del IX Campeonato mundial de callos: "La clave está en la elegancia por encima de la potencia"

Una receta de callos tradicionales a la asturiana. Fue la elaboración del chef Borja Alcázar, que se coló entre las diez mejores del planeta, dentro del IX Campeonato mundial de callos, celebrado el pasado fin de semana en Zamora.

“Me gusta que los callos queden suaves, que no sea un sabor muy potenciado. Es decir, me gusta darle elegancia a los callos por encima de la potencia”, resume el propietario del Restaurante Abrelatas, de Pola de Siero.

Su propuesta partía de la base “casi obligatoria” de callos, cebolla y pimentón. Y sobre la misma introdujo su toque personal, que pudo degustar el jurado del certamen. “Llevaban jamón, cabecera y manes de gochu, morro y pates de xata”, detalla Alcázar.

Noticias relacionadas

El chef del Restaurante Abrelatas de Pola de Siero fue uno de los dos asturianos que estuvieron entre los finalistas del campeonato, junto a Ángel Martínez de Marigorta, del Restaurante Arraigo, de Posada de Llanera.