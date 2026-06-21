Siero reparará las humedades detectadas en el centro de estudios de La Fresneda
"Vamos a mejorar las condiciones de uso de un equipamiento muy utilizados por los vecinos", destaca la edil Eva Iglesias
J. A. O.
La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, ha anunciado este domingo la ejecución de una actuación para reparar las humedades detectadas en el Centro de Estudios de La Fresneda. La intervención cuenta con un presupuesto de 5.493,40 euros, IVA incluido.
Los trabajos consistirán en la reparación de bajantes y codos interiores de aguas pluviales, el desmontaje y sustitución de un falso techo de pladur afectado por filtraciones, el pintado de las paredes dañadas, la sustitución del zócalo de madera deteriorado por la humedad y labores de mantenimiento y anclaje de la barandilla de la escalera existente.
Iglesias destacó que esta actuación "permitirá solucionar los problemas de filtraciones detectados en las instalaciones y mejorar las condiciones de uso de un equipamiento muy utilizado por los vecinos de La Fresneda".
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